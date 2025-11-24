自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天變冷就想狂吃？ 專家推3法可減嘴饞

2025/11/24 07:23

冬天食慾會增加，不妨加點黑胡椒、補水，與高纖早餐，可能會減少暴食；圖為情境照。（圖取自freepik）

冬天食慾會增加，不妨加點黑胡椒、補水，與高纖早餐，可能會減少暴食；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著氣溫下降，夜幕降臨得越來越冷，你或許只想蜷縮在沙發上，大吃特吃各種甜食。如果你有這種感覺，你並不孤單。在寒冷的月份裡， 民眾的食慾增加是很常見的現象。專家建議，不妨在餐點中加點黑胡椒、補水，與攝取高纖早餐，可能會減少暴食。

UNILAD》報導，克莉絲托·威利博士（Dr. Crystal Wyllie）深入解析，為什麼在這段期間，我們的身體會特別渴望更多食物。原來，背後主要有3大因素會引發這些難以抗拒的食慾。

首先，身體會「本能地」想獲得更多能量，以維持核心體溫。威利表示，「這常常表現為更強烈的高熱量安慰食物渴望，例如起司通心粉、濃湯或熱可可，這些食物通常含有大量糖分與脂肪，能被身體迅速轉換成熱量與能量。」

威利接著指出：「日照減少也會讓血清素與多巴胺下降，這兩種神經傳導物質負責調節情緒，使我們更容易感到疲倦、煩躁，甚至出現季節性情緒失調。碳水化合物會提升血清素，所以天黑得越早，我們越容易想吃麵包、義大利麵與巧克力。」因此，這是大腦在補償低落情緒與光照不足的方式，而這也很容易讓人陷入暴飲暴食的循環。

荷爾蒙同樣在其中扮演角色。威利說：「刺激飢餓感的『飢餓素』會上升，而傳遞飽足訊號的『瘦體素』則可能因睡眠被打亂或活動量降低而下降。」這些變化加起來，會讓我們吃完東西後仍不容易感到滿足，因此認識這些誘因，並有意識地管理它們就非常重要。

控制冬天食慾的解決之道

雖然在這些寒冷黑暗的月份裡，身體確實需要額外的能量，然而，老是想吃甜食並不能帶來健康，威利建議民眾可以在生活中採取的做法，餐點中加入辣椒、黑胡椒、辣椒粉，甚至生薑來增添風味，這些都能幫助增加飽足感。

由於辣椒中的活性成分辣椒素，被證實可以稍微提升新陳代謝，並透過啟動身體的產熱機制，來抑制飢餓。或是選擇可可含量 70% 以上的黑巧克力，當作零食，也能有所幫助。

威利還建議，保持充足水分，以及以高纖早餐開啟一天，都是控制冬季食慾的有效方式。「早餐攝取高蛋白食物，例如雞蛋、希臘優格、茅屋起司，或是全穀吐司搭配燻鮭魚，不僅能減少一整天的食慾，還能穩定血糖，」他這麼說道。這是因為，蛋白質的消化時間比碳水化合物更長，因此能讓你更持久地感到飽足。

