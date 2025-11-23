自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

超市女員工低頭補貨傷頸椎 接受人工頸椎間盤置換術重拾健康

2025/11/23 10:47

羅東博愛醫院醫師黃安平提醒民眾，若有肩頸痛、手麻加劇、睡不著狀況，應儘快就診別輕忽。（圖由羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院醫師黃安平提醒民眾，若有肩頸痛、手麻加劇、睡不著狀況，應儘快就診別輕忽。（圖由羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名在超市工作的50歲陳女士，長時間勞力工作經常腰酸背痛，近期肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查發現頸椎間盤突出，接受微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再，重拾健康生活步調。

陳女士長期在超商工作，疑似低頭補貨傷到頸椎，羅東博愛醫院脊椎微創中心醫師黃安平檢查後，查出頸椎的椎間盤突出導致肩頸酸痛，突出部分已壓迫到脊髓，不處理往後可能會有四肢無力、失能風險，一旦突遭外力傷及頸椎，可能造成癱瘓。

黃安平評估後，為陳女士進行微創人工頸椎間盤置換手術，陳女術後疼痛不再，且活動自如，解決長年來困擾，她基於健康考量，考慮轉換職場跑道，開啟嶄新生活。

羅東博愛醫院指出，肩頸長期酸痛麻，建議儘早到醫院檢查，釐清是否頸椎間盤突出壓迫，頸椎間盤突出治療方式多元，若是頸椎間盤突出壓迫到神經，可考慮先採用藥物、復健、高頻熱凝神經阻斷術等保守治療。

如果壓迫到脊髓，應考慮動手術，避免癱瘓風險，由於每個病人病況不盡相同，仍須由神經外科醫師個別評估。

