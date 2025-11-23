自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

83歲宋玉潔修女守護偏鄉46年 醫讚：慈悲是持續陪伴

2025/11/23 09:53

中醫師蔡全德（右）為修女宋玉潔把脈。（蔡全德提供）

中醫師蔡全德（右）為修女宋玉潔把脈。（蔡全德提供）

〔記者歐素美／綜合報導〕83歲台東聖十字架慈愛修女會修女宋玉潔從瑞士到台東服務46年，照顧部落居民，甚至開辦學生課後安親班，21年前發現罹癌，放棄回瑞士老家療養，仍繼續在台服務，於2013年榮獲醫療奉獻獎，日前因右手3指麻木的老毛病發作，和她結緣多年的台中市中醫師蔡全德專程前往台東為其診治，蔡全德說，她是我最敬佩的長輩，每次見面，總帶著感動，也帶著心疼，修女已經83歲了，見一次少一次。

白衣天使宋玉潔修女年輕時遠從瑞士來台灣服務，落腳台東逾46年，在偏鄉長期從事照護、陪伴與服務老人，21年前罹癌，卻放棄回瑞士療養及安享退休生活，蔡全德等友人多次勸說她移居市區休養，但修女始終放不下當地弱勢長者。

蔡全德說，多年前他透過書籍報導獲知宋玉潔修女的義行，十分感動佩服，就主動前往結識，2人也成莫逆之交。 目前修女照顧的老人共有23位，最高齡者達92歲，「她放心不下，他們需要她，她就留下來」。因偏鄉醫療資源有限，修女常以最樸實的方式陪伴長者，包括就醫、生活照護、心理支持等，但自己身體出狀況，接受醫療協助的時間往往被推遲，所以，他所能做的，就是盡力在旁協助，盡量守護修女的健康與日常。

多年來，宋玉潔默默與偏鄉老人一起生活，把台灣當作自己的家，她的奉獻不曾喧嘩，也不曾離開。蔡全德說，每次他從台東返回台中，都會重新被修女的心念提醒：「真正的慈悲，不是口號，而是陪伴」，也希望社會大眾能看到這份沉默而堅定的力量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中