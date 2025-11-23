自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》有度數眼鏡是醫療器材 食藥署：不當配鏡傷視力

2025/11/23 11:03

食藥署提醒，「有度數眼鏡」，無論是近視、遠視、散光或是老花眼鏡，也包括有度數的泳鏡、運動護目鏡及潛水鏡，都屬於醫療器材管理範疇。（圖取自freepik）

食藥署提醒，「有度數眼鏡」，無論是近視、遠視、散光或是老花眼鏡，也包括有度數的泳鏡、運動護目鏡及潛水鏡，都屬於醫療器材管理範疇。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕我們每天配戴的「有度數眼鏡」，無論是近視、遠視、散光或是老花眼鏡，也都包括有度數的泳鏡、運動護目鏡及潛水鏡，都屬於醫療器材管理範疇。食藥署提醒，只有取得許可執照的醫療器材商或藥商，才能合法製造、輸入及販售這些商品，並遵守《醫療器材管理法》的規範。

有度數眼鏡屬於醫療器材

食藥署指出，有度數眼鏡的主要目的是矯正視力問題，包括近視、遠視或散光等屈光不正。若配戴不當，可能會引起頭痛、眼睛疲勞，甚至導致視力惡化。因此，驗光和鏡片選配不能馬虎，務必交由合格的專業人員操作，才能確保配戴安全與矯正效果。

別讓「方便」造成的眼睛負擔

食藥署提到，很多人為了方便，會在網路或地攤購買現成眼鏡，甚至以度數相近為由，直接使用別人的眼鏡，但這些做法可能帶來眼睛不適或影響視力健康：

•度數不符：每個人的眼睛狀況都不同，即使度數相近，瞳距、散光或軸度等也可能不同。配戴不合適的眼鏡容易造成眼睛負擔，引起不適。

•延誤眼疾診斷：視力模糊不一定只是近視，可能是青光眼、白內障或黃斑部病變等疾病的徵兆，若未經專業檢查，可能會錯過治療的黃金時機！

•品質需留意：長期配戴不符合生產標準的鏡片，可能影響視覺品質，甚至對眼睛造成負擔。

亞東醫院副院長、眼科部主任張淑雯提醒，若突然出現視力模糊，應先至醫院由專業人員檢查，再進行配鏡。正確配鏡可避免因配戴不適合的眼鏡而造成視力負擔或惡化。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1053期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中