健康網》有度數眼鏡是醫療器材 食藥署：不當配鏡傷視力

食藥署提醒，「有度數眼鏡」，無論是近視、遠視、散光或是老花眼鏡，也包括有度數的泳鏡、運動護目鏡及潛水鏡，都屬於醫療器材管理範疇。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕我們每天配戴的「有度數眼鏡」，無論是近視、遠視、散光或是老花眼鏡，也都包括有度數的泳鏡、運動護目鏡及潛水鏡，都屬於醫療器材管理範疇。食藥署提醒，只有取得許可執照的醫療器材商或藥商，才能合法製造、輸入及販售這些商品，並遵守《醫療器材管理法》的規範。

有度數眼鏡屬於醫療器材

食藥署指出，有度數眼鏡的主要目的是矯正視力問題，包括近視、遠視或散光等屈光不正。若配戴不當，可能會引起頭痛、眼睛疲勞，甚至導致視力惡化。因此，驗光和鏡片選配不能馬虎，務必交由合格的專業人員操作，才能確保配戴安全與矯正效果。

別讓「方便」造成的眼睛負擔

食藥署提到，很多人為了方便，會在網路或地攤購買現成眼鏡，甚至以度數相近為由，直接使用別人的眼鏡，但這些做法可能帶來眼睛不適或影響視力健康：

•度數不符：每個人的眼睛狀況都不同，即使度數相近，瞳距、散光或軸度等也可能不同。配戴不合適的眼鏡容易造成眼睛負擔，引起不適。

•延誤眼疾診斷：視力模糊不一定只是近視，可能是青光眼、白內障或黃斑部病變等疾病的徵兆，若未經專業檢查，可能會錯過治療的黃金時機！

•品質需留意：長期配戴不符合生產標準的鏡片，可能影響視覺品質，甚至對眼睛造成負擔。

亞東醫院副院長、眼科部主任張淑雯提醒，若突然出現視力模糊，應先至醫院由專業人員檢查，再進行配鏡。正確配鏡可避免因配戴不適合的眼鏡而造成視力負擔或惡化。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1053期

