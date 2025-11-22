健康網》全球首例人類感染H5N5禽流感喪命 疾管署：勿接觸、餵食野鳥

美國傳出全球首例人類感染H5N5禽流感喪命，疾管署呼籲，勿接觸、餵食野鳥，吃禽肉及蛋務必煮熟食用。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕根據外媒報導，一位75歲女性在自家後院飼養家禽，華盛頓衛生單位在這群家禽中採檢出禽流感病毒，研判這位女性可能接觸家禽、禽鳥及其生活環境或野生鳥類。這起案例也被認為是全球首宗人類感染H5N5並致死的紀錄。

在全球禽流感H5N5疫情，根據疾管署資料顯示，英國在2月時有一起H5N5疫情、比利時也在年初時有2起H5。至於其他20國的禽流感感染為H5N1。

美國乳牛感染禽流感，自去年3月至今有978例，人類經牛感染通報案例有41例是陽性，有結膜炎、呼吸道及流感症狀。

疾管署呼籲，應避免直接接觸生病或死亡的禽鳥及其排；食用禽肉或蛋類時，應確保完全煮熟。

不過，這名老婦人患有潛在的疾病，11月入院前就有高燒、呼吸困難的症狀。美國疾病管制與預防中心（CDC）和衛生部門目前認為禽流感對民眾的風險較低。華盛頓衛生單位指出，這名老婦人後院有飼養家禽，研判這群家禽也接觸過野生鳥類，預料傳染途徑是這樣來的。

禽流感在人與人之間傳播極為罕見，美國從未有過相關記錄。為確保不會發生人際傳播，公共衛生官員正在聯繫所有與患者密切接觸過的人員，監測其症狀，並根據需要提供檢測和治療。

雖然，美國疾病管制與預防中心（CDC）和衛生部門目前認為禽流感對民眾的風險較低。然而，與受感染的鳥類、牛或其他可能受感染的家養或野生動物接觸或進行娛樂活動的人員風險較高，應採取預防措施。CDC再次呼籲，飼養家禽的居民應避免接觸病死家禽，避免食用生的或未煮熟的食物，例如未經巴氏消毒的（生的）牛奶或生乳酪，也不要將這些食物餵給寵物。

對於可能接觸過病禽的人來說，接種季節性流感疫苗尤其重要。雖然季節性流感疫苗不能預防禽流感病毒感染，但它可以降低同時感染人類流感病毒和禽流感病毒的風險。

