健康網》喝熱飲小心愈喝愈胖 「它」熱量比美式高20倍

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣越來越冷，不免會想來上一杯熱飲暖暖身心，但小心喝一喝，除了棉被陪伴你外，腹部的脂肪也越積越多，好食課營養師楊婷貽（Christina）指出，一杯摩卡咖啡450大卡，熱量比20大卡的美式高出20倍；而熱量最低的則是0大卡的無糖熱茶。

楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文說明，每份皆以一杯馬克杯（350毫升）做計算，熱量最高為摩卡咖啡，其次為熱可可420大卡，接著是全糖珍奶360大卡。最低依序為無糖熱茶0大卡；美式咖啡20大卡；卡布奇諾165大卡。

楊婷貽整理市售常見熱飲熱量：

摩卡咖啡：450大卡，摩卡咖啡之所以這麼罪惡，是因為除了濃縮咖啡外，摩卡咖啡成分還包含鮮奶油+摩卡醬+牛奶，熱量直接比美式高出20倍。

熱可可：420大卡，為了減少純可可的苦味，不少店家會加入大量的糖使可可帶點甜味，熱量也因此上升。

珍珠奶茶：全糖約360大卡。

可可歐蕾：335大卡。

抹茶那堤：320大卡。

薑汁奶茶：305大卡，通常市售薑汁奶茶熱量會比奶茶高，是因為要減少薑的辛辣感，會加入較多的糖。

焦糖瑪奇朵：280大卡。

米漿：225大卡。

熱牛奶：220大卡。

熱奶茶：200大卡。

拿鐵咖啡：190大卡。

燕麥拿鐵：180大卡。

卡布奇諾：165大卡。

美式咖啡：20大卡。

無糖熱茶：0大卡。

