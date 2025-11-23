限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》喝熱飲小心愈喝愈胖 「它」熱量比美式高20倍
〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣越來越冷，不免會想來上一杯熱飲暖暖身心，但小心喝一喝，除了棉被陪伴你外，腹部的脂肪也越積越多，好食課營養師楊婷貽（Christina）指出，一杯摩卡咖啡450大卡，熱量比20大卡的美式高出20倍；而熱量最低的則是0大卡的無糖熱茶。
楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文說明，每份皆以一杯馬克杯（350毫升）做計算，熱量最高為摩卡咖啡，其次為熱可可420大卡，接著是全糖珍奶360大卡。最低依序為無糖熱茶0大卡；美式咖啡20大卡；卡布奇諾165大卡。
請繼續往下閱讀...
楊婷貽整理市售常見熱飲熱量：
摩卡咖啡：450大卡，摩卡咖啡之所以這麼罪惡，是因為除了濃縮咖啡外，摩卡咖啡成分還包含鮮奶油+摩卡醬+牛奶，熱量直接比美式高出20倍。
熱可可：420大卡，為了減少純可可的苦味，不少店家會加入大量的糖使可可帶點甜味，熱量也因此上升。
珍珠奶茶：全糖約360大卡。
可可歐蕾：335大卡。
抹茶那堤：320大卡。
薑汁奶茶：305大卡，通常市售薑汁奶茶熱量會比奶茶高，是因為要減少薑的辛辣感，會加入較多的糖。
焦糖瑪奇朵：280大卡。
米漿：225大卡。
熱牛奶：220大卡。
熱奶茶：200大卡。
拿鐵咖啡：190大卡。
燕麥拿鐵：180大卡。
卡布奇諾：165大卡。
美式咖啡：20大卡。
無糖熱茶：0大卡。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應