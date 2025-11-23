自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》親子路跑夯！醫提醒4重點防受傷

2025/11/23 14:21

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，親子路跑應遵守：訓練要循序漸進、熱身與收操不可少、跑鞋要合腳且有支撐、肌力遊戲當輔助。（圖取自freepik）

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，親子路跑應遵守：訓練要循序漸進、熱身與收操不可少、跑鞋要合腳且有支撐、肌力遊戲當輔助。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕跑步是最簡單也最親民的運動，不少爸媽會趁著涼爽季節，帶孩子一起參加親子馬拉松或社區路跑。新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，運動本身很棒，但如果忽略了準備，反而容易讓孩子或自己受傷，尤其是膝蓋、阿基里斯腱、足底這些部位，常見問題像「跑者膝」「足底筋膜炎」等。應遵守：訓練要循序漸進、熱身與收操不可少、跑鞋要合腳且有支撐、肌力遊戲當輔助。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，親子跑步4大守則。

1.訓練要循序漸進：孩子的肌肉骨骼還在發育，訓練量要慢慢加。建議從散步或短距離慢跑開始，每週增加 10–20% 的跑量。讓身體有時間適應，跑步才能成為樂趣，而不是壓力。

2.熱身與收操不可少：跑前先做輕鬆的伸展或小跳動，讓關節、肌肉暖起來。跑後別急著停，花幾分鐘伸展放鬆，能減少疲勞與痠痛。避免孩子因為「隔天太酸」而抗拒運動。

3.跑鞋要合腳且有支撐：孩子的腳還在成長，鞋子選擇非常重要。腳趾要有空間、鞋底要有支撐，避免穿舊鞋過度磨損。好的鞋子，能讓每一步更安全舒適。

4.肌力遊戲當輔助：單靠跑步還不夠，平常可安排簡單的肌力訓練。像是跳繩、蹲馬步、平板支撐，能強化核心與腿部，讓跑姿更穩定，降低受傷風險。

張耀元補充，帶孩子跑步，不只是運動，更是一起建立健康習慣的好機會。跑步能累積體力，也能累積親子間的回憶。記得準備好合適的裝備，帶著笑容，一起跑出健康與快樂！

