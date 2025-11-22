自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本流感拉警報 旅遊達人勸戴緊口罩

2025/11/22 18:26

健康網》日本流感拉警報 旅遊達人勸戴緊口罩

入冬後流感爆發期，前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，尤其是在旅遊期間，只要是人多的地方，最好戴上口罩。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕日本上週已有超過3000家醫療機構通報共14萬5526名流感患者，是前一週的1.7倍，全國平均每家機構有37.73名患者，首次突破「流行警報」標準的30人，疫情來得比去年早整整一個月。

前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，台日的流感都是同一株A型H3N2。他在臉書上分享，今年台灣流感疫苗施打蠻踴躍的，北市公費流感疫苗已接種65萬0313劑，較去年同期接種量增加13%，北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。

林氏璧說，今年流感疫苗施打踴躍，應該是因為年初時大S事件讓民眾驚覺到，原來流感是會死人的。每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，要你打疫苗你也不想打，你可能沒有清楚認知到流感有多嚴重。

這個和人類纏鬥超過百年的流行性感冒病毒，不斷突變每年都造成疫情。雖有疫苗和藥物，但無法完全防治，每年的季節性流感還是會在全世界平均造成300-500萬重症病例，每年約29-65萬人死於流感。

林氏璧說，到日本旅遊時，如果得到流感，外國人就醫會比較困難。他說，旅遊時在人多的地方，最好戴上口罩。

