自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》為何我的GG顏色很黑？醫：不一定是用太多

2025/11/24 21:47

不少男性發現自己的陰莖膚色特別深，憂心不已；泌尿科醫師陳鈺昕解析可能原因，並提醒若伴隨刺痛與潰瘍應盡快就醫。示意圖。（圖取自freepik）

不少男性發現自己的陰莖膚色特別深，憂心不已；泌尿科醫師陳鈺昕解析可能原因，並提醒若伴隨刺痛與潰瘍應盡快就醫。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」談到日前診間來了一位靦腆的男孩。說體育課換衣服，無意間發現，自己的陰莖顏色特別黑。因為有每天自慰的習慣，擔心是不是因為這樣造成的？表示，較常見的原因中，自慰頻率高確實在內；但也不一定是這個原因。

陳鈺昕淺談性器官變黑的原因可能有：

天生基因：青春期受到男性荷爾蒙影響，生殖器皮膚中黑色素生成活性增加，使陰莖顏色加深，而顏色深到甚麼程度則受個人基因影響

過度摩擦：頻繁摩擦或刺激皮膚，會導致黑色素沉澱變黑，比如騎腳踏車、穿緊身褲、頻繁性行為與自慰，皆可能造成色素沉澱

●微血管破裂：受到外力撞擊或創傷，如性交時動作太過劇烈，會導致微血管破裂，血液滲入皮下組織導致外觀呈青紫色

●藥物過敏：屬於一種特殊的過敏反應，會在特定部位反覆出現深色斑塊或紅色皮疹，抗生素、抗抑鬱藥都可能引起此過敏反應

●感染性病：某些性病會引起陰莖皮膚變色，如生殖器皰疹、梅毒，同時伴隨發炎、潰瘍等症狀，也會導致局部皮膚顏色變深

頻繁摩擦的確可能改變陰莖顏色，但變黑不代表一定是自慰過度。

何時需要立刻就醫？

●性器官突然變黑（幾天到幾週間），而不是慢慢變黑。

●變黑還伴隨疼痛、搔癢、腫脹等異常症狀。

●除了變黑還有異常凸起物或痣上出現變化。

●出現不明硬塊或潰瘍，常見於龜頭或包皮內側，很可能是陰莖黑色素細胞癌。

陳鈺昕最後建議：

●保持個人衛生：私密部位徹底清潔、保持乾燥。

●定期自我觀察：養成定期檢查自己身體的習慣。

●尋求專業診斷：發現異常，立刻諮詢泌尿科醫師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中