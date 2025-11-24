健康網》為何我的GG顏色很黑？醫：不一定是用太多

不少男性發現自己的陰莖膚色特別深，憂心不已；泌尿科醫師陳鈺昕解析可能原因，並提醒若伴隨刺痛與潰瘍應盡快就醫。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」談到日前診間來了一位靦腆的男孩。說體育課換衣服，無意間發現，自己的陰莖顏色特別黑。因為有每天自慰的習慣，擔心是不是因為這樣造成的？表示，較常見的原因中，自慰頻率高確實在內；但也不一定是這個原因。

陳鈺昕淺談性器官變黑的原因可能有：

●天生基因：青春期受到男性荷爾蒙影響，生殖器皮膚中黑色素生成活性增加，使陰莖顏色加深，而顏色深到甚麼程度則受個人基因影響

●過度摩擦：頻繁摩擦或刺激皮膚，會導致黑色素沉澱變黑，比如騎腳踏車、穿緊身褲、頻繁性行為與自慰，皆可能造成色素沉澱

●微血管破裂：受到外力撞擊或創傷，如性交時動作太過劇烈，會導致微血管破裂，血液滲入皮下組織導致外觀呈青紫色

●藥物過敏：屬於一種特殊的過敏反應，會在特定部位反覆出現深色斑塊或紅色皮疹，抗生素、抗抑鬱藥都可能引起此過敏反應

●感染性病：某些性病會引起陰莖皮膚變色，如生殖器皰疹、梅毒，同時伴隨發炎、潰瘍等症狀，也會導致局部皮膚顏色變深

頻繁摩擦的確可能改變陰莖顏色，但變黑不代表一定是自慰過度。

何時需要立刻就醫？

●性器官突然變黑（幾天到幾週間），而不是慢慢變黑。

●變黑還伴隨疼痛、搔癢、腫脹等異常症狀。

●除了變黑還有異常凸起物或痣上出現變化。

●出現不明硬塊或潰瘍，常見於龜頭或包皮內側，很可能是陰莖黑色素細胞癌。

陳鈺昕最後建議：

●保持個人衛生：私密部位徹底清潔、保持乾燥。

●定期自我觀察：養成定期檢查自己身體的習慣。

●尋求專業診斷：發現異常，立刻諮詢泌尿科醫師。

