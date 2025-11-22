限制級
健康網》青江菜富含維生素C 3招料理撇步更脆甜
〔健康頻道／綜合報導〕青江菜是餐桌上最常見的綠色小清新，清脆爽口、營養滿分，不論汆燙、清炒、煮湯都百搭！農糧署指出，青江菜富含維生素A、C、B群、β胡蘿蔔素，以及鉀、鈣、鐵、蛋白質等大量營養素，一年四季都買得到！
農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，青江菜依梗色可分為青梗及白梗兩種，生長期短，約一個月即可收成，葉柄肥厚，葉片橢圓平滑，如湯匙又稱為「湯匙仔菜」。安心挑選小技巧：葉片翠綠有彈性，莖部緊實飽滿，葉柄肥厚多汁，口感才會脆甜，避免莖部軟爛、葉片斷裂；今天晚餐，不妨讓青江菜來當主角吧！
3步驟這樣煮更美味
1.加鹽保翠綠：準備滾水，加入少許鹽巴。
2.汆燙除苦味：菜梗先下後菜葉，葉菜變軟立即撈起。（約燙1-1.5分鐘）
3.油脂去澀味：瀝乾後可淋橄欖油、豬油或麻油，增添風味。
