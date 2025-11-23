自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》聚會大餐多 營養師3黃金修復技巧：零罪惡感

2025/11/23 11:46

不少人在大餐後總有罪惡感；營養師劉學民提出3建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人在大餐後總有罪惡感；營養師劉學民提出3建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕感恩節與耶誕節、元旦等大節日即將到來，不少人經常有聚會與大餐。然在吃過火鍋、拉麵這類高鈉料理，該如何調整，讓自己更健康呢？營養師劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」提出3個黃金修復技巧，讓自己「吃得開心，又能補得剛好；身體自然不會累積負擔，也無罪惡感。」

劉學民表示，冬天聚餐常常會吃熱湯、拉麵、火鍋類的食物；而這類食物又剛好很重鹹，分享吃完大餐的該怎麼彌補平衡一下。他分享大餐後的「3個黃金修復技巧」：

●多喝水：「不要懷疑，喝水就對了！」餐廳外食常常口味較重鹹，又配上飲料或酒精飲品，吃下過多的鹽分、糖分及額外的負擔。像我的體質吃口味較重或有加味精，就會感到特別的口乾、口渴。「水是最好的排鈉劑！」這時身體會需要更多水，來加速身體代謝多餘的鹽分，喝水建議分少量、多次。

●多蔬果：大餐多為大魚大肉，而膳食纖維不足，又時常有油炸、燒烤等高溫烹調方式；「高溫」易產生較多自由基。身體自然就會需要更多抗氧化營養，來幫助中和清除自由基，這時蔬果中的「植化素、維生素、礦物質」等，很重要！能提供多種抗氧化功能，中和自由基保護身體避免細胞受傷害。

食材上可以選擇如：

富含維生素C的蔬果：芭樂、奇異果、草莓、木瓜、彩椒、小番茄

富含植化素、礦物質的蔬果：藍莓、彩椒、火龍果、茄子、紫洋蔥、紫高麗菜及深綠色蔬菜

●選好消化的雜糧澱粉：雜糧澱粉含有天然膳食纖維，能幫助腸胃蠕動、延緩血糖上升、增加飽足感。也能幫助身體把前一餐，吃太多的油脂、鈉分好好「清一清」。

例如地瓜、南瓜、山藥、芋頭、玉米、糙米、燕麥等，這類「天然、原型澱粉」比精緻澱粉更容易讓腸胃舒緩、不易造成負擔。大餐後身體常常處於「飽滯、負擔大」的狀態，再加上肉類、蛋白質攝取，可能都過量；這時若再吃油炸、麵包、蛋糕、奶茶、高油，腸胃就會更辛苦，甚至讓隔天整個人都腫腫的。

建議飽餐後，下一餐很適合這樣吃：

●小條地瓜 + 無糖優格 + 藍莓

●燕麥粥 + 雞蛋 + 清燙蔬菜

●糙米飯 + 清燉蔬菜湯 + 豆腐或雞胸肉

●蒸南瓜 + 五色蔬果沙拉（醬料可用優格或和風）

●蕃茄蔬菜清湯麵 + 一拳頭水果

●水煮玉米 + 青菜豆腐湯 + 火龍果

以上都是溫和又能安撫腸胃的組合

可以依據肚子飽腹感拿捏份量

最後劉學民重申大餐後的「3個黃金修復技巧」：

●多喝水：幫助代謝排鈉、降低水腫。

●多蔬果：補充植化素、維生素。

●選雜糧：溫和不傷腸胃。

劉學民大餐在所難免，重點是「後續的平衡」！吃得開心，又能補得剛好，身體自然不會累積負擔，也不需要罪惡感。

