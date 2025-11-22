自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

2025/11/22 17:33

鴻海集團創辦人郭台銘（右）及50年代「少女夢中情人」秦祥林皆不再染髮。科博特診所院長劉博仁指出，年輕人非基因之故，白髮不斷長出來也是身體示警方式之一。（中華音樂人交流協會提供、資料照）

鴻海集團創辦人郭台銘（右）及50年代「少女夢中情人」秦祥林皆不再染髮。科博特診所院長劉博仁指出，年輕人非基因之故，白髮不斷長出來也是身體示警方式之一。（中華音樂人交流協會提供、資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘及50年代「少女夢中情人」秦祥林皆未因步入70歲加入染髮行列，兩人皆天然髮色。科博特診所院長劉博仁指出，年輕人非基因之故，白髮不斷長出來也是身體示警方式之一。

劉博仁說，白髮的形成，是毛囊中的「黑色素細胞」變少、變弱或耗竭。一般來說， 男性30-35歲開始明顯出現白髮、女性是在35-40歲開始變明顯。

劉博仁指出，比較令人擔心的是熬夜、抽菸、紫外線、高糖飲食都會產生大量自由基，讓黑色素細胞提早壞損。身體受到壓力刺激後，交感神經會釋放去甲腎上腺素，造成黑色素幹細胞 大量分化→快速耗竭→提早變白。還有營養不足、甲狀腺問題、自體免疫、慢性發炎等。

郭台銘75歲、秦祥林已77歲，兩人皆不再染髮，讓白髮佈滿全頭。食藥署提醒，頭皮是毛囊最多、最密集的部位，染髮劑的成分可能透過毛囊進入人體，不當使用染髮劑則可能出現如紅斑、搔癢、水泡、皮膚潰爛等症狀。

食藥署指出，時下流行的泡泡染也是染髮劑的一種，使用時應看清楚使用方法正確使用，不要將泡泡染當作洗髮精使用，不可邊洗頭邊染髮天天使用，懷孕或確知已懷孕婦女更不建議染髮，以避免不可預知的風險。

美國防癌協會（ACS）也表示，1980年後製造之染髮劑已移除包含芳香胺（Aromatic amines）等證實會致癌的化學物質，無證據顯示非永久性染髮會增加罹癌風險；國際癌症研究中心（IARC）將染髮劑列為「第三級致癌物」，表示目前尚無充足人類或動物研究證明其致癌性，但長期大量接觸仍應謹慎。

