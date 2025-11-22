11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院

〔記者翁聿煌／新北報導〕國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨衣，回饋鄉里的捐贈總價值超過1千萬元。

國際獅子會上午舉行公益健走與捐贈儀式，立委蘇巧慧、新北市長侯友宜、社會局長李美珍、恩主公醫院院長楊純豪、新北市議員卓冠廷、鶯歌區長曾明華及各級長官、民代等到場與會。

徐淑真指出，因國際獅子會總會（LCIF）回撥款促成此次大型捐贈活動，盼匯聚獅友力量，推動智慧醫療、視力照護、糖尿病預防及冬季弱勢關懷等多項社會服務計畫，展現獅子會長年深耕社會的實踐力，活動由300B2區獅友以年度主題「真心奉獻、創新服務」為主題，落實醫療與弱勢關懷。

徐淑真指出，今年捐贈內容涵蓋醫療、視力照護與弱勢關懷多重面向，其中捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機，協助醫院導入住院檢體條碼化流程，提升醫療安全與院內效率，捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，可深入偏鄉提供視力檢查服務；另由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨衣。

卓冠廷表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一，他恭喜在地深耕陶瓷文化數十年的徐淑真接任總監，鶯歌鄉親也與有榮焉，恩主公醫院擔負三鶯地區醫療需求，不論是疫情流行、流感高峰或重大事故，始終扛起第一線責任，今年獲得獅兄獅姐捐贈備管機，能大幅提升鄉親照護效率。

