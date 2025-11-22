自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院

2025/11/22 17:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨衣，回饋鄉里的捐贈總價值超過1千萬元。

國際獅子會上午舉行公益健走與捐贈儀式，立委蘇巧慧、新北市長侯友宜、社會局長李美珍、恩主公醫院院長楊純豪、新北市議員卓冠廷、鶯歌區長曾明華及各級長官、民代等到場與會。

徐淑真指出，因國際獅子會總會（LCIF）回撥款促成此次大型捐贈活動，盼匯聚獅友力量，推動智慧醫療、視力照護、糖尿病預防及冬季弱勢關懷等多項社會服務計畫，展現獅子會長年深耕社會的實踐力，活動由300B2區獅友以年度主題「真心奉獻、創新服務」為主題，落實醫療與弱勢關懷。

徐淑真指出，今年捐贈內容涵蓋醫療、視力照護與弱勢關懷多重面向，其中捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機，協助醫院導入住院檢體條碼化流程，提升醫療安全與院內效率，捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，可深入偏鄉提供視力檢查服務；另由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨衣。

卓冠廷表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一，他恭喜在地深耕陶瓷文化數十年的徐淑真接任總監，鶯歌鄉親也與有榮焉，恩主公醫院擔負三鶯地區醫療需求，不論是疫情流行、流感高峰或重大事故，始終扛起第一線責任，今年獲得獅兄獅姐捐贈備管機，能大幅提升鄉親照護效率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中