健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

每百名寶寶就有1名極低出生體重！醫揭主因：高齡產婦、不孕症增

2025/11/22 17:10

茵茵與爸爸一起參加台大醫院早產兒回娘家活動。（記者邱芷柔攝）

茵茵與爸爸一起參加台大醫院早產兒回娘家活動。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣每年有超過1千名極低體重早產兒出生，照護挑戰高，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年指出，極低體重早產兒（出生體重低於1,500公克）約占所有新生兒的1%。近年因高齡產婦與不孕症增加，早產風險持續攀升，去（2024）年院內就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名，顯示醫療量能需求持續攀升。

台大兒童醫院今（22日）舉辦早產兒回娘家活動，茵茵跟著爸爸一起出席，茵茵爸爸分享，茵茵是個24週、出生僅718公克的極低體重早產兒，曾歷經呼吸窘迫、動脈導管開放併發肺出血，出生第3天就接受開胸手術，之後在加護病房靠著非侵襲性呼吸輔助慢慢長大，2個半月大時，茵茵因早產兒視網膜病變接受眼球內藥物注射，住院長達6個月才順利返家。

出院後的追蹤也不算輕鬆，茵茵因三度腦室內出血被列為高風險發展個案，但在早期療育介入與家人持續復健陪伴下，如今身高體重都跟上同齡孩子，今年也順利上小學。茵茵爸爸也感性分享，陪伴早產兒的成長雖然辛苦，但台灣的醫療支持系統與社福資源完善，「相信孩子，孩子真的很棒，自己也會在這段路上收穫很多感動。」

談到早產原因，曹伯年指出，高齡、不孕症等都會拉高早產風險，例如人工生殖常放1到2個胚胎，雙胞胎變多，早產自然增加。他分享，台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，寶寶在加護病房住了很久，去年已經7歲，在台大回娘家活動上還登台敲打擊樂，讓醫護相當感動，雖然有視力與肌肉張力問題需要復健，但整體健康與活動力良好。

曹伯年指出，醫療突破讓早產兒存活率大幅提升，包括產前類固醇、產後表面張力素的使用，都是關鍵轉折，設備也持續升級，像近年引進的「長頸鹿保溫箱」，能在產房直接作為處理台，保持體溫並一路送進加護病房，減少搬動風險。不過要照顧早產兒，仍仰賴極細小的管路與醫材，但長期因需求量少、廠商不願進口，成為照護瓶頸，所幸衛福部啟動「困難醫材平台」後，全台集中採購，終於改善供應問題。

曹伯年說，多數器官問題並非先天疾病，而是未成熟導致易受傷害，常見包括腦傷、壞死性腸炎，以及視網膜病變、斜弱視等視力問題。他也建議早產兒至少要追蹤到2歲，若能到5歲更好，可觀察智力與人際互動，及早介入。

台大醫院新生兒科主任曹伯年指出，極低體重早產兒約占所有新生兒的1%，近年因高齡產婦與不孕症增加，早產風險持續攀升。（記者邱芷柔攝）

台大醫院新生兒科主任曹伯年指出，極低體重早產兒約占所有新生兒的1%，近年因高齡產婦與不孕症增加，早產風險持續攀升。（記者邱芷柔攝）

