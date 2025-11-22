自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》五福眼科院長林逸民 出任台灣好德理事長：投身公益

2025/11/22 17:01

五福眼科院長林逸民出任台灣好德公益文化協會，致詞時強調：續推動「行好德做好事」，關懷扶助弱勢。（台灣好德公益文化協會提供）

五福眼科院長林逸民出任台灣好德公益文化協會，致詞時強調：續推動「行好德做好事」，關懷扶助弱勢。（台灣好德公益文化協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣好德公益文化協會長年致力於社會公益活動，今（22）日舉行第三屆第一次會員大會，推選國策顧問暨宜蘭五福眼科院長林逸民為新任理事長。林逸民強調將持續扶助弱勢家庭，透過官民合作，攜手建構更完善急難救助關懷網絡。

台灣好德協會發起人囊括工、商、產，醫、農等社會各界意見領袖，以秉持利他主義提倡無私奉獻，致力推動社會公益活動。成立四年來，陸續舉辦「日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」大型活動、「患難見真情送愛到烏克蘭」援贈急救醫材、「2023台灣國小世界盃國際邀請賽」賽事、募款支持公派留美空官徐皓明家屬在美重大車禍醫療費用，行善足跡橫跨海內外。2025年7月颱風丹娜絲重創台灣西部，9月花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰壩，台灣好德協會皆各捐出百萬元善款，關懷緊急危難中的偏鄉弱勢族群。

林逸民從事眼科醫學研究、教學與醫療工作逾50年，長年活耀於本土社團，陸續擔任過福和會理事長與台灣聯合國協進會理事長，獲賴清德禮聘為總統府國策顧問；台灣好德協會創會理事長王義郎在今（2025）年9月過世後，今確定出任理事長。林逸民表示，在王義郎創會理事長遺留穩固基礎上，會繼續加倍大力推動「行好德做好事」正能量，持續關懷扶助弱勢，行善送暖不分黨派、沒有顏色，秉持無私奉獻一貫精神，團結國人援助急難困苦同胞，建立一個有愛的包容社會。

林逸民致詞強調，台灣好德協會的誕生，與總統賴清德息息相關，因為賴清德貧苦出身，從醫不久後即投身民主運動，持續幫助急難與弱勢的初衷始終沒有任何改變，長年來屢屢捐出薪資拋磚引玉。林逸民回憶，賴清德在副總統任內，經歷台鐵北迴線太魯閣號列車出軌事故、高雄城中城火災、烏克蘭戰火與土耳其震災等多筆捐出月薪紀錄，他曾經向賴清德提起此事，賴清德卻只是淡淡地回答「台灣精神本來就應該如此」。正是賴清德低調踏實行善風範，讓林逸民深受感動，無條件支持協助王義郎創辦台灣好德協會，發揮民間彈性靈活優勢，補位官方社會安全體系之不足。

台灣好德協會第三屆第一次會員大會選出十五名理事與五名監事，其中包括全民國防教育協會理事長廖英熙、良茂機構董事長陳春銅、動腦雜誌發行人吳進生、第一名店總經理王維君以及律師莊勝榮等人。

