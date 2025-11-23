自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「拉筋減痠」效果為零 心理療效顯著

2025/11/23 15:19

恆新復健科診所醫師王思恒指出，運動後拉筋對於減少痠痛、提升恢復速度的效果，其實幾乎不存在。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每次練完腿，教練總會耳提面命：「記得要去拉筋，明天才不會痠痛喔！」 這句話聽起來超合理，對吧？恆新復健科診所醫師王思恒指出，最新的科學研究告訴我們：這可能只是我們的一廂情願。研究發現，運動後拉筋對於減少痠痛、提升恢復速度的效果，其實幾乎不存在。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，2025最新統合分析（Meta-analysis）這篇剛發表在《Frontiers in Physiology》的系統性回顧，統整15篇研究，分析了「運動後拉筋」到底有沒有效。 結果可能會讓很多健身愛好者心碎。研究發現，運動後單純做拉筋（無論是靜態、動態還是 PNF）：

●不能顯著減少肌肉痠痛（DOMS）　。

●不能加速力量恢復。

●不能提升之後的運動表現。

●不能顯著改變痛覺閾值。

簡單來說，數據顯示拉筋對「生理上」的恢復幫助微乎其微。「那以後是不是都不用拉筋了？」先別急著把瑜珈墊丟掉！他提到，拉筋還是有「心理」療效：雖然生理數據沒變，但拉筋當下那種「舒展」的感覺，確實能讓人放鬆心情，這也是一種恢復。

不要過度神話：如果你趕時間，不用因為沒拉筋而充滿罪惡感。睡飽一點、吃好一點，對恢復的幫助絕對比拉筋大得多。想增加柔軟度的話那拉筋很棒。想加速肌肉修復？那還是乖乖去睡覺吧。練後拉筋就像是「心靈雞湯」，喝了覺得舒服暖心，但別指望它能治好你的感冒（或是肌肉痠痛）喔！

