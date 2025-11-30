健康網》降血壓藥換了5種都無效 醫揪出藏鏡人

85歲阿嬤連續服用5種降血壓藥仍然效果不佳，血壓經常飆破危險範圍。振興心臟內科醫師金泓先發現，腎動脈狹窄是主因；圖為情境照。（圖取自 freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕85歲的阿嬤連續服用5種降血壓藥仍然效果不佳，血壓經常飆破危險範圍。經過振興心臟內科醫師金泓先抽絲剝繭、仔細評估與影像檢查，終於找出真正原因─腎動脈狹窄。

在振興醫院臉書專頁「CHGH CV-振興醫院心臟血管內科」發文表示，金泓先很有耐心，逐一評估、影像檢查。因為腎臟的主要工作是「過濾血液與調控血壓」。當供應腎臟的血管→→腎動脈，因為硬化或其他原因狹窄時，腎臟誤以為「血壓太低」，於是會持續分泌荷爾蒙來提高血壓。

請繼續往下閱讀...

振興醫院心臟內科指出，血壓越降越高、吃再多藥效果也有限、甚至會影響腎功能。另一個問題來了，吃藥壓不住高血壓，需轉而治療腎臟狹窄，評估是否要「腎動脈氣球擴張」、「腎動脈支架置放」，希望藉此讓血流恢復，許多病人的血壓會比過去更容易控制，有些甚至可以減少降壓藥數量。

振興醫院心臟內科提醒，當高血壓「怎麼吃藥都降不下來」，請不要以為是自己「體質不好」或「年紀大」。背後有可能是腎動脈狹窄，早期診斷與治療，不僅能改善血壓，也可以保護腎臟功能。

