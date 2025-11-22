自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》染髮別掉色太快 專家：非太常洗頭

2025/11/22 21:02

靜宜大學化粧品科學系副教授詹社紅指出，護色洗髮精不含補色染料，因此不具補染效果，其功能在於延長染後髮色維持時間、降低褪色速度。（圖取自freepik）

靜宜大學化粧品科學系副教授詹社紅指出，護色洗髮精不含補色染料，因此不具補染效果，其功能在於延長染後髮色維持時間、降低褪色速度。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕染髮已成為日常造型的一部分，許多人在意染後髮色能維持多久。由於頭髮經染劑處理後結構改變，更容易因洗髮、陽光、熱風、泳池氯氣等外在因素而褪色，選擇合適的護理產品就顯得格外重要。食品藥物管理署邀請靜宜大學化粧品科學系副教授詹社紅，介紹護色洗髮精的原理與使用方式，幫助消費者正確選擇、延長髮色壽命。

詹社紅說明，染髮是透過打開毛鱗片讓染劑進入髮絲內部，這個過程也會讓髮絲較脆弱，易乾燥、褪色。護色洗髮精的設計重點是溫和清潔，減少色素流失。它的pH值多較溫和，含有如胺基酸系清潔劑、抗氧化成分，或能形成保護膜的矽靈替代物，有助於維持毛鱗片穩定、減少色素被沖刷。值得注意的是，護色洗髮精不含補色染料，因此沒有補染效果，其功能在於延長染後髮色維持時間、降低褪色速度。

健康網》染髮別掉色太快 專家：非太常洗頭

護色洗髮精的功能。（圖取自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1053期）

選對、洗對 才留得住髮色

詹社紅建議，染髮後48小時內為染料穩定期，應避免使用強力清潔洗髮產品；如頭皮不適，可用清水沖洗並搭配免沖洗護色噴霧。從第3天起到第2週，是褪色情況最明顯的時期，洗頭時可使用護色洗髮精並控制水溫（不超過37°C）。之後至下次補染前，則可依髮質與頭皮狀況調整並搭配使用洗髮產品。

許多人認為減少洗頭次數可延長髮色壽命，詹社紅指出，髮色變淡的原因不僅來自洗髮，空氣接觸、紫外線照射與造型產品的使用也會加速色素流失。即便兩三天才洗一次頭，若使用的是強清潔力的洗髮精，仍可能讓髮色迅速變淡。因此，選對產品與建立正確觀念同樣重要。

護色洗髮精若配方溫和，日常使用是安全的，能幫助清潔與鎖色達成平衡。對於油性頭皮或需天天洗頭者，可選擇含修護或溫和潔淨配方的產品。洗髮後可搭配使用護髮素、護髮油或深層護髮膜，有助改善染後乾燥現象。詹社紅提醒，應避免含有「乙二胺四乙酸」（Ethylenediaminetetraacetic Acid, EDTA）或強酸成分的護髮產品，以免破壞毛鱗片導致褪色；另外，使用高溫造型工具也可能加速褪色，應注意調整溫度與頻率，才能真正延長染後髮色並維持健康髮質。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1053期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中