健康網》染髮別掉色太快 專家：非太常洗頭

〔健康頻道／綜合報導〕染髮已成為日常造型的一部分，許多人在意染後髮色能維持多久。由於頭髮經染劑處理後結構改變，更容易因洗髮、陽光、熱風、泳池氯氣等外在因素而褪色，選擇合適的護理產品就顯得格外重要。食品藥物管理署邀請靜宜大學化粧品科學系副教授詹社紅，介紹護色洗髮精的原理與使用方式，幫助消費者正確選擇、延長髮色壽命。

詹社紅說明，染髮是透過打開毛鱗片讓染劑進入髮絲內部，這個過程也會讓髮絲較脆弱，易乾燥、褪色。護色洗髮精的設計重點是溫和清潔，減少色素流失。它的pH值多較溫和，含有如胺基酸系清潔劑、抗氧化成分，或能形成保護膜的矽靈替代物，有助於維持毛鱗片穩定、減少色素被沖刷。值得注意的是，護色洗髮精不含補色染料，因此沒有補染效果，其功能在於延長染後髮色維持時間、降低褪色速度。

選對、洗對 才留得住髮色

詹社紅建議，染髮後48小時內為染料穩定期，應避免使用強力清潔洗髮產品；如頭皮不適，可用清水沖洗並搭配免沖洗護色噴霧。從第3天起到第2週，是褪色情況最明顯的時期，洗頭時可使用護色洗髮精並控制水溫（不超過37°C）。之後至下次補染前，則可依髮質與頭皮狀況調整並搭配使用洗髮產品。

許多人認為減少洗頭次數可延長髮色壽命，詹社紅指出，髮色變淡的原因不僅來自洗髮，空氣接觸、紫外線照射與造型產品的使用也會加速色素流失。即便兩三天才洗一次頭，若使用的是強清潔力的洗髮精，仍可能讓髮色迅速變淡。因此，選對產品與建立正確觀念同樣重要。

護色洗髮精若配方溫和，日常使用是安全的，能幫助清潔與鎖色達成平衡。對於油性頭皮或需天天洗頭者，可選擇含修護或溫和潔淨配方的產品。洗髮後可搭配使用護髮素、護髮油或深層護髮膜，有助改善染後乾燥現象。詹社紅提醒，應避免含有「乙二胺四乙酸」（Ethylenediaminetetraacetic Acid, EDTA）或強酸成分的護髮產品，以免破壞毛鱗片導致褪色；另外，使用高溫造型工具也可能加速褪色，應注意調整溫度與頻率，才能真正延長染後髮色並維持健康髮質。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1053期

