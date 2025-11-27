健康網》啟動長壽基因 醫：7個成員助你逆齡

長壽基因顧牢牢，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，睡眠、飲食節律、運動與壓力管理，才是讓基因願意「打開」的真正關鍵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長壽基因其實是一組叫做「沉默基因」（Sirtuin）的蛋白家族。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，它們從能量代謝、發炎反應、線粒體運作這些最底層的細胞機制去啟動「修復模式」。當它們活化時，細胞就會變得更有效率、更會自我清理、也更能延緩老化。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文指出，「沉默基因」裡有7個成員（SIRT1–SIRT7），其中最被研究的 SIRT1和 SIRT3 是抗老化圈的主角。SIRT1負責調整基因表達、啟動 Autophagy（細胞自噬）並減少慢性發炎；SIRT3 則待在線粒體裡，讓能量產生更順暢、自由基更少。這兩個基因的共同燃料是 NAD⁺（Nicotinamide Adenine Dinucleotide）。當 NAD⁺ 濃度高時，Sirtuin會像被開關打開一樣，帶動一連串修復反應。這也解釋了為什麼斷食、低醣飲食、運動這些「讓身體暫時處於能量不足」的狀態，反而能促進健康與長壽。

李思賢指出，當患者開始練習「時間限制進食」，像是每天禁食16小時、在8小時內進食，他們的血糖波動變小、精神更集中。這並不只是少吃熱量的結果，而是因為在斷食時，NAD⁺ 水平上升，SIRT1被激活，身體會轉向修復與回收的模式。如果再加上

NAD⁺前驅物是目前臨床證據最穩定的選項。李思賢說，日常飲食裡像藍莓、可可、橄欖油、紅酒這些含多酚的食物，也能自然推動Sirtuin的活性。

不過，他提醒，長壽不可能靠單一補充品達成。睡眠、飲食節律、運動與壓力管理，才是讓基因願意「打開」的真正關鍵。當你白天代謝效率變好、晚上睡眠更深、體能恢復更快，那往往代表Sirtuin路徑已經啟動。

李思賢認為，我們不可能阻止老化，但可以改變老化的速度。從間歇性斷食開始，搭配運動與營養干預，讓Sirtuin這組長壽程式慢慢啟動。它不會立刻讓你變年輕，但會讓你的細胞一點一滴回到該有的節奏。當你發現每天醒來頭腦更清、情緒更穩、皮膚與能量都更有光，那就是這組基因正在默默為你「逆齡」。

