自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》「乳癌」3交互作用有關 營養師建議這樣吃降風險

2025/11/24 08:19

不少人以為沒有家族病史就不會有乳癌；然近年研究發現，乳癌與「壓力、睡眠、代謝」息息相關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人以為沒有家族病史就不會有乳癌；然近年研究發現，乳癌與「壓力、睡眠、代謝」息息相關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕妳是否曾以為，乳癌與妳很遠？營養師薛曉晶呼籲各位女性，日常生活的壞習慣也可能引發乳癌！同時提出多項飲食建議來預防。最新研究揭示，乳癌風險不再只是家族史的問題，妳的「壓力、睡眠與新陳代謝」正成為潛在的隱形殺手。

薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」說明，當情緒、睡眠與新陳代謝這三大生命支柱開始「失衡」，乳癌的風險便悄然累積。薛曉晶請大家回想看看，妳是否也曾陷入這些日常困境：夜夜輾轉難眠、心頭總有揮之不去的壓力、情緒像緊繃的弦、工作繁忙時習慣用甜食慰藉，卻又捨不得入睡？

薛曉晶表示，部分人深信沒有家族病史就萬事大吉然而；近年科學研究卻明確指出，乳癌風險其實與妳的「壓力—睡眠—代謝」長期交互作用息息相關。更令人警惕的是，早在疾病現形之前，身體往往就已發出失衡的預警訊號。例如，根據《Breast Cancer Research》2023年的前瞻性研究顯示，當用「整體負荷（Allostatic Load）」來衡量慢性壓力，每上升1個單位，未來罹患乳癌的風險便增加約5%（風險比1.05）。

薛曉晶引用《JAMA Network Open》在2025年的研究：主觀壓力、社會逆境與歧視等多層次壓力，不僅讓人感到不適，更會引發體內發炎反應升高、削弱腫瘤免疫監控能力，甚至誘發更具侵略性的腫瘤表型。「壓力絕非單純的情緒感受，它能實質地改變身體的腫瘤生物學環境！」

壓力與睡眠：不容忽視的乳癌推手

以下是關鍵的警訊：

1. 慢性壓力（獨立的風險因子）：《Breast Cancer Research》2023年的研究指出，即使已排除家族史、BMI、飲酒及身體活動量等傳統因素，慢性壓力（透過整體負荷指標量化）仍與乳癌的發生呈現顯著的正相關。這代表壓力本身就是一個獨立且不可輕視的風險訊號。

2. 憂鬱與睡眠不足的雙重打擊：2023年《China CDC Weekly》的前瞻性研究揭示，若女性同時有憂鬱症狀且長期睡眠不足，其後續罹患乳癌的風險將顯著攀升，特別是40歲以上的族群，風險增幅更為明顯。

3. 壓力如何侵蝕身體防線：《JAMA Network Open》2025年的研究進一步解釋，長期處於高壓狀態的個體，體內往往伴隨較高的全身性發炎反應，以及較弱的腫瘤微環境免疫力，使得腫瘤更具侵襲性。

總而言之，情緒壓力並非孤立的心理感受，它會透過錯綜複雜的免疫、內分泌與發炎路徑，長年累月地侵擾身體的天然防線。

這些扎實的科學證據，無疑將「壓力管理與充足睡眠」正式提升至乳癌預防策略的核心戰場！

「校正」失衡 餐桌到作息全面預防

降低乳癌風險，絕非單一面向的努力，而是需要多管齊下，將失衡的狀態全面「校正」回來：

1. 抗發炎飲食，穩定新陳代謝：2024年《BMC Cancer》的病例對照研究指出，增加蔬菜、水果、大豆製品、咖啡和蛋類的攝取，能有效降低乳癌風險；其中，深綠葉菜與高纖食物表現尤為突出。

美國癌症學會（ACS）2020年的防癌飲食指南也建議：以植物性食物為主、攝取多樣化的彩虹蔬果、全穀物與豆類，同時嚴格限制紅肉、加工肉品、含糖飲料及高加工食品。酒精攝取應盡量避免，女性每日飲用量不超過一杯為原則。

2. 規律充足的優質睡眠：ACS的睡眠專題強調，長期睡眠不足與多種癌症風險上升有關。

成年人每晚應確保至少7小時的睡眠，建立固定的就寢與起床時間，並積極改善睡眠衛生，如：睡前避免藍光、咖啡因與酒精，這些都是首要任務。

3. 規律運動，身心同步充電：運動能達到「一魚雙吃」的效果：不僅降低肥胖相關的癌症風險，更能有效改善情緒。

ACS建議每週進行150–300分鐘的中等強度有氧運動，或75–150分鐘的高強度有氧運動，目標最好能達到300分鐘；同時，務必避免長時間久坐。

更令人振奮的是，《JAMA Network Open》2024年的系統性回顧與統合分析證實，有氧運動對癌症患者的憂鬱症狀具有立即且長期的緩解效果，顯示運動對情緒修復的雙重效益。

當我們將這些策略融會貫通，就能從新陳代謝、睡眠與情緒三個面向同時「降火」，讓身體重回健康穩定的安全區。

掌握三大關鍵食材 啟動身體自癒機制

以下三大類食材，是妳實踐健康生活、降低風險的強力盟友：

1. 深色蔬菜與多酚：菠菜、羽衣甘藍等深綠葉菜富含多酚及葉酸。觀察性研究顯示，這些成分的攝取量越高，乳癌風險越低，其機制在於有助於抗氧化、調節發炎反應，並促進雌激素的健康代謝。

2. 富含Omega-3的食物：鮭魚、沙丁魚及核桃等是優質的Omega-3來源，不僅具有強大的抗發炎潛力，更有助於穩定情緒，減少在壓力下對高糖高脂食物的渴望。建議將其納入每週的例行主菜或點心。

3. 高纖全穀與豆類：高纖飲食能有效穩定血糖、促進腸道菌群健康，並有利於雌激素的肝腸循環代謝。多項觀察性研究均證實，高纖飲食與乳癌風險的下降呈現正相關。

將這三類食材視為「三箭齊發」的策略：從「抗發炎」（為身體降溫）、「荷爾蒙代謝」（維持穩定）到「血糖與體脂」（保持輕盈），進而全面改善睡眠品質與情緒復原力。

妳的7日「多面向平衡」生活啟動清單！

薛曉晶建議將以下這些小改變融入妳的日常。

Day 1： 1碗深色蔬菜入餐。 在一餐中加入1碗份量的深色蔬菜，搭配橄欖油和檸檬汁，不僅美味，更能提升多酚和脂溶性植化素的吸收效率。

Day 2： 挑戰8,000步，拒絕久坐。 每天步行8,000步，並養成每坐30分鐘就起身活動2-3分鐘的習慣，逐步累積非運動性活動能量。

Day 3： 睡前2小時，告別螢幕。 設定固定的熄燈時間，確保每晚至少7小時的優質睡眠；下午過後避免咖啡因，夜晚則應避免酒精。

Day 4： Omega-3豐盛上桌。 烤鮭魚、雜糧飯配燙青菜，或在沙拉中點綴核桃，讓妳在享受美味的同時，兼顧情緒穩定與發炎調節。

Day 5： 高纖豆穀，穩定身心。 半碗雜糧飯搭配一掌心的毛豆或鷹嘴豆，有助於穩定血糖，進而平衡情緒。

Day 6： 壓力暫停，深呼吸。 當感到緊張想吃甜食時，不妨先嘗試三次「盒式呼吸法」（吸氣4秒/屏息4秒/吐氣4秒/屏息4秒）或正念呼吸，再決定是否進食；也可為自己安排10分鐘的戶外日光步行。

Day 7： 酒精歸零或限量。 女性當天飲酒量務必控制在「至多1杯」的上限，如果能完全不喝會更好。

建議連續實行兩週，感受身體的變化。透過這些日常微調，一起將乳癌風險推開，讓妳的生活充滿穩健與活力！妳有什麼私藏的健康秘訣嗎？在下方留言與我們分享吧！別忘了分享這篇貼文，讓更多人了解如何守護自身健康！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中