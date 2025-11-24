健康網》「乳癌」3交互作用有關 營養師建議這樣吃降風險

不少人以為沒有家族病史就不會有乳癌；然近年研究發現，乳癌與「壓力、睡眠、代謝」息息相關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕妳是否曾以為，乳癌與妳很遠？營養師薛曉晶呼籲各位女性，日常生活的壞習慣也可能引發乳癌！同時提出多項飲食建議來預防。最新研究揭示，乳癌風險不再只是家族史的問題，妳的「壓力、睡眠與新陳代謝」正成為潛在的隱形殺手。

薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」說明，當情緒、睡眠與新陳代謝這三大生命支柱開始「失衡」，乳癌的風險便悄然累積。薛曉晶請大家回想看看，妳是否也曾陷入這些日常困境：夜夜輾轉難眠、心頭總有揮之不去的壓力、情緒像緊繃的弦、工作繁忙時習慣用甜食慰藉，卻又捨不得入睡？

薛曉晶表示，部分人深信沒有家族病史就萬事大吉然而；近年科學研究卻明確指出，乳癌風險其實與妳的「壓力—睡眠—代謝」長期交互作用息息相關。更令人警惕的是，早在疾病現形之前，身體往往就已發出失衡的預警訊號。例如，根據《Breast Cancer Research》2023年的前瞻性研究顯示，當用「整體負荷（Allostatic Load）」來衡量慢性壓力，每上升1個單位，未來罹患乳癌的風險便增加約5%（風險比1.05）。

薛曉晶引用《JAMA Network Open》在2025年的研究：主觀壓力、社會逆境與歧視等多層次壓力，不僅讓人感到不適，更會引發體內發炎反應升高、削弱腫瘤免疫監控能力，甚至誘發更具侵略性的腫瘤表型。「壓力絕非單純的情緒感受，它能實質地改變身體的腫瘤生物學環境！」

壓力與睡眠：不容忽視的乳癌推手

以下是關鍵的警訊：

1. 慢性壓力（獨立的風險因子）：《Breast Cancer Research》2023年的研究指出，即使已排除家族史、BMI、飲酒及身體活動量等傳統因素，慢性壓力（透過整體負荷指標量化）仍與乳癌的發生呈現顯著的正相關。這代表壓力本身就是一個獨立且不可輕視的風險訊號。

2. 憂鬱與睡眠不足的雙重打擊：2023年《China CDC Weekly》的前瞻性研究揭示，若女性同時有憂鬱症狀且長期睡眠不足，其後續罹患乳癌的風險將顯著攀升，特別是40歲以上的族群，風險增幅更為明顯。

3. 壓力如何侵蝕身體防線：《JAMA Network Open》2025年的研究進一步解釋，長期處於高壓狀態的個體，體內往往伴隨較高的全身性發炎反應，以及較弱的腫瘤微環境免疫力，使得腫瘤更具侵襲性。

總而言之，情緒壓力並非孤立的心理感受，它會透過錯綜複雜的免疫、內分泌與發炎路徑，長年累月地侵擾身體的天然防線。

這些扎實的科學證據，無疑將「壓力管理與充足睡眠」正式提升至乳癌預防策略的核心戰場！

「校正」失衡 餐桌到作息全面預防

降低乳癌風險，絕非單一面向的努力，而是需要多管齊下，將失衡的狀態全面「校正」回來：

1. 抗發炎飲食，穩定新陳代謝：2024年《BMC Cancer》的病例對照研究指出，增加蔬菜、水果、大豆製品、咖啡和蛋類的攝取，能有效降低乳癌風險；其中，深綠葉菜與高纖食物表現尤為突出。

美國癌症學會（ACS）2020年的防癌飲食指南也建議：以植物性食物為主、攝取多樣化的彩虹蔬果、全穀物與豆類，同時嚴格限制紅肉、加工肉品、含糖飲料及高加工食品。酒精攝取應盡量避免，女性每日飲用量不超過一杯為原則。

2. 規律充足的優質睡眠：ACS的睡眠專題強調，長期睡眠不足與多種癌症風險上升有關。

成年人每晚應確保至少7小時的睡眠，建立固定的就寢與起床時間，並積極改善睡眠衛生，如：睡前避免藍光、咖啡因與酒精，這些都是首要任務。

3. 規律運動，身心同步充電：運動能達到「一魚雙吃」的效果：不僅降低肥胖相關的癌症風險，更能有效改善情緒。

ACS建議每週進行150–300分鐘的中等強度有氧運動，或75–150分鐘的高強度有氧運動，目標最好能達到300分鐘；同時，務必避免長時間久坐。

更令人振奮的是，《JAMA Network Open》2024年的系統性回顧與統合分析證實，有氧運動對癌症患者的憂鬱症狀具有立即且長期的緩解效果，顯示運動對情緒修復的雙重效益。

當我們將這些策略融會貫通，就能從新陳代謝、睡眠與情緒三個面向同時「降火」，讓身體重回健康穩定的安全區。

掌握三大關鍵食材 啟動身體自癒機制

以下三大類食材，是妳實踐健康生活、降低風險的強力盟友：

1. 深色蔬菜與多酚：菠菜、羽衣甘藍等深綠葉菜富含多酚及葉酸。觀察性研究顯示，這些成分的攝取量越高，乳癌風險越低，其機制在於有助於抗氧化、調節發炎反應，並促進雌激素的健康代謝。

2. 富含Omega-3的食物：鮭魚、沙丁魚及核桃等是優質的Omega-3來源，不僅具有強大的抗發炎潛力，更有助於穩定情緒，減少在壓力下對高糖高脂食物的渴望。建議將其納入每週的例行主菜或點心。

3. 高纖全穀與豆類：高纖飲食能有效穩定血糖、促進腸道菌群健康，並有利於雌激素的肝腸循環代謝。多項觀察性研究均證實，高纖飲食與乳癌風險的下降呈現正相關。

將這三類食材視為「三箭齊發」的策略：從「抗發炎」（為身體降溫）、「荷爾蒙代謝」（維持穩定）到「血糖與體脂」（保持輕盈），進而全面改善睡眠品質與情緒復原力。

妳的7日「多面向平衡」生活啟動清單！

薛曉晶建議將以下這些小改變融入妳的日常。

Day 1： 1碗深色蔬菜入餐。 在一餐中加入1碗份量的深色蔬菜，搭配橄欖油和檸檬汁，不僅美味，更能提升多酚和脂溶性植化素的吸收效率。

Day 2： 挑戰8,000步，拒絕久坐。 每天步行8,000步，並養成每坐30分鐘就起身活動2-3分鐘的習慣，逐步累積非運動性活動能量。

Day 3： 睡前2小時，告別螢幕。 設定固定的熄燈時間，確保每晚至少7小時的優質睡眠；下午過後避免咖啡因，夜晚則應避免酒精。

Day 4： Omega-3豐盛上桌。 烤鮭魚、雜糧飯配燙青菜，或在沙拉中點綴核桃，讓妳在享受美味的同時，兼顧情緒穩定與發炎調節。

Day 5： 高纖豆穀，穩定身心。 半碗雜糧飯搭配一掌心的毛豆或鷹嘴豆，有助於穩定血糖，進而平衡情緒。

Day 6： 壓力暫停，深呼吸。 當感到緊張想吃甜食時，不妨先嘗試三次「盒式呼吸法」（吸氣4秒/屏息4秒/吐氣4秒/屏息4秒）或正念呼吸，再決定是否進食；也可為自己安排10分鐘的戶外日光步行。

Day 7： 酒精歸零或限量。 女性當天飲酒量務必控制在「至多1杯」的上限，如果能完全不喝會更好。

建議連續實行兩週，感受身體的變化。透過這些日常微調，一起將乳癌風險推開，讓妳的生活充滿穩健與活力！妳有什麼私藏的健康秘訣嗎？在下方留言與我們分享吧！別忘了分享這篇貼文，讓更多人了解如何守護自身健康！

