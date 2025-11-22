自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》越走越痛、彎腰就舒服 醫：脊椎狹窄在作怪

2025/11/22 20:51

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，脊椎狹窄症候群跟年齡退化、骨刺、椎間盤突出有關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我不是不想運動⋯是真的走一小段路腳就麻、就軟，要蹲下來休息才行」。脊椎狹窄症候群其實很常見，不只長輩，連久坐上班族都有可能遇到。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，脊椎裡的「神經通道」變窄，神經被擠壓，產生疼痛、麻木、無力，多半發生在腰椎或頸椎，跟年齡退化、骨刺、椎間盤突出有關。最典型的症狀是「走路越走越痛，坐下彎腰就好一點」。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」與個人網站發文分享，脊椎狹窄症候群的懶人包整理。

造成的原因有哪些？

1.脊椎退化：年紀大、椎間盤變薄、韌帶增厚。

2.骨刺增生：老化過程中骨頭長出尖刺壓迫神經。

3.不良姿勢或外傷：久坐久站、彎腰負重或曾受傷。

有哪些症狀？

●腰背疼痛：站久、走久就痠痛，甚至無法久站。

●腿麻或無力：常見在雙腳，走沒幾步就像沒力氣。

●走路耐力變差：越走越痛，但坐下休息、彎腰就好一點。

●嚴重會影響大小便控制（這時務必儘快就醫）。

常見治療方式有哪些？

藥物治療：止痛藥、抗發炎藥、神經調節藥物。

物理治療：復健運動強化核心肌群、改善姿勢。

手術治療（如減壓手術）：針對壓迫嚴重、症狀無法改善者。

