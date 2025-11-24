自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》富豪苦尋抗衰老密訣 群醫直指1件事 不然要你的命

2025/11/24 14:19

健康網》富豪苦尋抗衰老密訣 群醫直指1件事 不然要你的命

睡眠真的很重要，精神科醫師陳璿丞表示，「以為少睡只是累？錯！是在要你的命」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「再熬一下！」精神科醫師陳璿丞聽到這一句話，覺得很多人犧牲睡眠來拚事業、拚生活，自認為這才叫做「努力」。他說，科技富豪布萊恩．約翰遜（Bryan Johnson）動用30位醫師要幫自己「逆轉衰老」，直言上述那些話全都是鬼話。

陳璿丞在臉書專頁「陳璿丞醫師x析心事務所」分享，指出布萊恩．約翰遜曾斬釘截鐵地說：「睡眠，是全世界最強大的性能提升藥物，沒有之一。」陳璿丞直言：「以為少睡只是累？錯！是在要你的命」。

布萊恩．約翰遜的醫師團隊發現，缺乏高品質睡眠，對身心進行4項「自我毀滅」：

●意志力瞬間歸零（前額葉皮質關機）：
一晚沒睡好，你的大腦中負責「決策」和「衝動控制」的區域就會罷工。這就是為什麼你明明想減肥，卻總在深夜抱著冰淇淋和洋芋片。不是你不夠努力，是你大腦「斷電」了，你根本無能為力。

●等同「創傷性腦損傷」：
研究顯示，一晚睡眠少於4小時，你的大腦會誘導出類似「腦震盪」的狀態。一種叫做S100B的蛋白質會飆升，這實質上等於你昨晚「撞到頭」。

●免疫系統崩潰（癌症監測細胞暴跌70%）：
更恐怖的來了。每晚睡眠少於4小時，你體內負責清除癌細胞的「自然殺傷細胞」（NK cell）活性會暴跌超過70%！你的身體會停止尋找癌細胞，因為它忙著應對你「熬夜」帶來的巨大壓力。

●情緒失控（焦慮與憂鬱的溫床）：
布萊恩．約翰遜坦言，他過去深受情緒波動所苦。但當他掌握了睡眠，一切都變了。他認為，改善睡眠是解決憂鬱和焦慮的「第一道防線」。

