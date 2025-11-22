限制級
健康網》癌細胞也會累 醫：治療法順序很關鍵
〔健康頻道／綜合報導〕不少人聞癌色變，若是得知自己罹癌更是惶惶終日。腫瘤專家廖繼鼎表示，癌症不是絕症，只要正確診斷與治療，就能完全治癒；若進入晚期，也仍然能提升生命品質。
廖繼鼎在臉書專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」表示，對於現今醫學上有不少創新療法，其中不乏是病人需要自費的項目，但是他語重心長地說，免疫治療不見得對每位有顯著的效果，因為「癌細胞也會累」。
據研究發現，若病人先用了標靶藥，後續免疫治療的效果會大打折扣。甚至有數據顯示，從來沒有用過標靶藥的病人，免疫治療反應率是用過者的10倍。因此，廖繼鼎表示，關鍵不再於用藥，而是治療「順序」。
至於「癌細胞疲勞」為何會有這種新名詞出現，廖繼鼎說，那是因為長期標靶治療會讓癌細胞對免疫系統的訊號「麻木」，就像打太久的仗，敵人學會不動聲色。
原本應該被干擾素-γ（IFN-γ）喚醒的免疫反應，變得遲鈍，T細胞也「叫不動」癌細胞。
他表示，更厲害的是，研究還找到這個疲勞的分子「開關」─STAT1蛋白。當它在一個特定位置（K637）被乙醯化後，就像被關掉電源，免疫治療再強也打不開。
所以，他認為，當癌細胞「累壞了」，免疫系統也幫不上忙。這提醒我們，治療不只是「選哪種藥？」，更是「先後順序」的學問。就像下棋，第一步走錯，後面每一步都在補救。
