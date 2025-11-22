健康網》戒糖14天 巴西網紅醫：身體有意想不到改變

費爾南多．萊莫斯說明，身體在戒糖後會產生多項正向變化，他表示：「如果你真的能做到，身體一定會感謝你。」示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你能夠想像自己連續14天不吃糖、甜食之類的東西嗎？巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）表示，如果你能做到連續14天戒糖，你的身體將會感謝這個改變。

費爾南多．萊莫斯說，誰不喜歡巧克力、布丁或冰淇淋？但在餐後少了甜點，真的會覺得少了些什麼。他建議大家試著挑戰看看，從明天起，不要吃糖，甜點、含糖飲料、甜品都暫時停下來。

費爾南多．萊莫斯表示，單指桌上放的糖，一般來說是蔗糖，它在被攝取後會迅速被消化、分解成葡萄糖和果糖。葡萄糖會使血糖上升，引發胰臟分泌胰島素，但過量的葡萄糖會被轉化為脂肪並儲存起來，導致體重增加甚至肥胖。

因此，長期攝取過多糖分會增加胰島素阻抗、第二型糖尿病、心臟病、脂肪肝等風險，也就是肝臟累積脂肪。許多現有研究還指出，糖是多種腫瘤的重要風險因素，例如胰臟癌、子宮內膜癌等。

費爾南多．萊莫斯說，以巴西人為例，平均每人每年攝取約30公斤糖。有些食品產業的研究指出，實際數字可能高達47公斤。世界衛生組織（WHO）建議每人每年最多應攝取不超過18公斤。因此，巴西人實際攝取量約為建議量的兩倍。

以下是費爾南多．萊莫斯指出，連續14天戒糖過程中，身體會出現的明顯變化：

●第1至3天：可能出現類似戒斷症狀（多巴胺下降、頭痛、易怒、強烈想吃甜食），血糖與胰島素峰值降低，水腫減少。

●第4至7天：身體開始適應，飢餓與飽足感改善，味覺敏感度上升，發炎指標（如C反應蛋白）下降。

●第8至10天：胰島素敏感度提升，對糖的心理與生理需求下降，睡眠與情緒改善。

●第11至14天：可見且持續的益處包括腹部脹氣減少、腸道菌叢改善、皮膚狀況變好、初步體重下降（約1至3公斤）、注意力與認知功能提升，以及心血管指標改善（三酸甘油酯下降、血壓更穩定）。

