自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》戒糖14天 巴西網紅醫：身體有意想不到改變

2025/11/22 20:05

費爾南多．萊莫斯說明，身體在戒糖後會產生多項正向變化，他表示：「如果你真的能做到，身體一定會感謝你。」示意圖。（圖取自freepik）

費爾南多．萊莫斯說明，身體在戒糖後會產生多項正向變化，他表示：「如果你真的能做到，身體一定會感謝你。」示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你能夠想像自己連續14天不吃糖、甜食之類的東西嗎？巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）表示，如果你能做到連續14天戒糖，你的身體將會感謝這個改變。

費爾南多．萊莫斯說，誰不喜歡巧克力、布丁或冰淇淋？但在餐後少了甜點，真的會覺得少了些什麼。他建議大家試著挑戰看看，從明天起，不要吃糖，甜點、含糖飲料、甜品都暫時停下來。

費爾南多．萊莫斯表示，單指桌上放的糖，一般來說是蔗糖，它在被攝取後會迅速被消化、分解成葡萄糖和果糖。葡萄糖會使血糖上升，引發胰臟分泌胰島素，但過量的葡萄糖會被轉化為脂肪並儲存起來，導致體重增加甚至肥胖。

因此，長期攝取過多糖分會增加胰島素阻抗、第二型糖尿病、心臟病、脂肪肝等風險，也就是肝臟累積脂肪。許多現有研究還指出，糖是多種腫瘤的重要風險因素，例如胰臟癌、子宮內膜癌等。

費爾南多．萊莫斯說，以巴西人為例，平均每人每年攝取約30公斤糖。有些食品產業的研究指出，實際數字可能高達47公斤。世界衛生組織（WHO）建議每人每年最多應攝取不超過18公斤。因此，巴西人實際攝取量約為建議量的兩倍。

以下是費爾南多．萊莫斯指出，連續14天戒糖過程中，身體會出現的明顯變化：

●第1至3天：可能出現類似戒斷症狀（多巴胺下降、頭痛、易怒、強烈想吃甜食），血糖與胰島素峰值降低，水腫減少。

●第4至7天：身體開始適應，飢餓與飽足感改善，味覺敏感度上升，發炎指標（如C反應蛋白）下降。

●第8至10天：胰島素敏感度提升，對糖的心理與生理需求下降，睡眠與情緒改善。

●第11至14天：可見且持續的益處包括腹部脹氣減少、腸道菌叢改善、皮膚狀況變好、初步體重下降（約1至3公斤）、注意力與認知功能提升，以及心血管指標改善（三酸甘油酯下降、血壓更穩定）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中