健康 > 杏林動態

童綜合設媽祖醫院 明年白沙屯媽進香後動土

2025/11/22 14:37

童綜合白沙屯設媽祖醫院，苗縣府：明年白沙屯媽祖進香後動土。圖為預定興建醫院用地。（資料照）

童綜合白沙屯設媽祖醫院，苗縣府：明年白沙屯媽祖進香後動土。圖為預定興建醫院用地。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄、苑裡海線地區目前僅兩間醫院，不少民眾常舟車勞頓跨縣市至台中市就醫，醫療服務量能不足。台中市醫療社團法人童綜合醫院之前宣布要在白沙屯拱天宮旁興建「白沙屯童醫院-媽祖醫院」，規劃急診、內科、外科、婦產科等重要門診，不少人也關心進度。苗栗縣議員陳品安於議會詢問苗縣府衛生局長楊文志，楊文志表示，童綜合預計於明年媽祖婆赴北港進香後動土。

楊文志於議會工作報告時回應，童綜合醫院於白沙屯拱天宮設置醫院，原提出用地需求為600坪，後來院方又於基地旁購買土地擴大，縣府單位也積極協助，目前進度為地目已經變更完成，院方委託的建築師也隨時與縣府互動、溝通，童綜合於白沙屯興建醫院目的為「救心、救腦」，院方希望作為送給媽祖婆的禮物，預計明年進香結束後動土。

白沙屯童醫院-媽祖醫院初步規劃急診、內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科，並設有電腦斷層、核磁共振等儀器的現代化醫院，可彌補海線地區後龍、通霄及苑裡地區醫療不足缺口。

