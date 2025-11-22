健康網》6旬男旅日「尿不出來」 攝護腺腫大4倍！感冒藥惹禍

一名男性在日本突然尿不出來，檢查後發現攝護腺。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日本向來是國人旅遊首選。不過，日本當地近期正值流感高峰期，有名男性在日染上流感，自己買成藥服用後，隔天卻完全不能排尿，由導遊協助到院插尿管處置，花了幾萬元的醫藥費。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師提醒，有攝護腺肥大問題的男性在出國前應先控制好病情，以免感染感冒後服用含第一代抗組織胺成分的感冒藥，可能造成急性尿滯留。

顧芳瑜分享，近日收治一名65歲男性患者，隨團赴日旅遊期間感染流感，因出現流鼻水與喉嚨痛等症狀，自行前往藥妝店購買成藥服用後，隔日竟完全無法排尿，被導遊緊急送往當地醫院插尿管處置，花費三、四萬元的醫藥費。返台後來門診追蹤並了解原因，經檢查發現，其攝護腺體積已逼近80克，是一般正常尺寸的4倍，且原本就有攝護腺肥大的病史，但長期未穩定服藥。此次因服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能受抑制，引發急性尿滯留。

請繼續往下閱讀...

顧芳瑜指出，秋冬為攝護腺肥大患者的「高風險季節」，一方面因氣溫下降使交感神經活性增加，導致攝護腺與尿道平滑肌收縮，另一方面許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空。若原本就有攝護腺肥大或排尿不順情況，就容易突然出現尿滯留。

他提醒，許多男性平常排尿已不順卻未察覺異常，或有攝護腺病史卻間斷服藥，一旦感冒服用成藥，或因天冷頻繁憋尿、延誤如廁，都可能成為誘發因素。此次患者就屬於平時用藥不穩、膀胱代償力已下降的典型個案，這類患者若臨時出現尿滯留，除了疼痛難耐，也可能需緊急插尿管治療，增加感染與醫療風險。

顧芳瑜建議，有攝護腺肥大病史的民眾在出國前，應主動就診確認狀況，穩定服藥並隨身攜帶處方藥物。若需服用感冒藥，應避免含第一代抗組織胺或交感神經興奮劑成分，並主動告知醫師自身病史。若出現解尿困難、尿速變慢、夜尿頻繁或解尿需用力等症狀，建議及早就醫，由泌尿科醫師評估攝護腺體積與膀胱功能。

最後他強調，千萬不要等到尿不出來才處理，透過穩定服藥與定期追蹤，大多可有效改善排尿品質並降低急性尿滯留風險，也能讓旅程更加安心無憂。

