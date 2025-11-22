自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

入冬「小雪」節氣報到 手腳冰冷湧現 中醫師教分辨體質這樣補

2025/11/22 12:30

中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。（資料照）

中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是11月22日，迎來冬季第二個節氣「小雪」，中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，民眾常出現手腳冰冷、倦怠等不適，但仍可能遇到「小陽春」短暫回暖，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。

開業中醫師賴俊宏指出，小雪節氣最常見的不適之一就是四肢冰冷，女性族群更為明顯，平均每4位女性就有1人受手腳冰冷困擾，有些民眾甚至冬夏皆冷、夜裡蓋被仍難暖手腳，人體若陰陽氣血失衡、循環不佳，就會出現冰冷、疲倦、睡眠變差等症狀，看似小問題，卻是身體出現失衡的重要訊號。

賴俊宏說，四肢冰冷可分成三種類型，第一類為陽氣衰弱，包括「脾胃氣虛」及「腎氣不足」，多見於過勞或機能下降者；第二類為寒氣凝滯，包括「血虛」與「血瘀」，常見於貧血傾向或慢性循環障礙族群；第三類則是「陽氣鬱阻」，常發生在壓力大、情緒緊張的上班族。

「不同體質造成的冰冷程度不同，需要依症狀調整飲食方向。」賴俊宏建議，脾胃氣虛者適合地瓜、南瓜、木瓜、胚芽米等黃色食物，幫助補益脾胃；腎氣不足者則可多吃黑豆、黑芝麻、烏骨雞、海帶等黑色入腎食材；血虛者建議補充牛肉、豬肝、紅棗、櫻桃、龍眼肉等紅色補血食物；血瘀者可攝取山楂、黑木耳、洋蔥等活血化瘀食物；若是壓力型的陽氣鬱阻者，則可透過蔥、芹菜、金桔、金針花、玫瑰花等食物疏肝解鬱。

至於禁忌方面，賴俊宏提醒，大多數體質者皆應避免過量生冷、寒涼食物，以免加重體寒。血虛者補鐵時不宜搭配茶、咖啡，以免影響鐵吸收；血瘀者則少吃辛辣、油膩、高糖及高鹽食物，以免增加血液黏稠度；陽氣鬱阻者則不宜食用麻油雞、十全大補等溫燥食物，以免上火。

賴俊宏也推薦一款適合小雪節氣的食補料理「清蒸鱸魚」，具補血滋陰、活血行氣功效，對血虛體弱、瘀阻疼痛及四肢冰冷族群有調理作用。若四肢冰冷症狀嚴重、夜間難以入睡，或調養後仍未改善，建議及早由專業中醫師辨證論治，才能真正改善體質、提升循環，讓身體暖和迎冬。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中