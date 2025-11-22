自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》衛福部防「直美」！急診醫師憶：經歷基層 奠定成長基礎

2025/11/22 14:15

談到近年直美狀況，兒童急診科醫師謝宗學回憶，在經歷過實習醫師階段後，他變得更加成熟。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

談到近年直美狀況，兒童急診科醫師謝宗學回憶，在經歷過實習醫師階段後，他變得更加成熟。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為解決醫美亂象，衛福部近日預告，從事醫美的醫師須經過完整一般醫學訓練（PGY）。對此，經常對時事與政策發表意見的兒童急診科醫師謝宗學，在臉書回憶過去當實習醫師的經驗，直言自己雖經常值大夜班，卻變得更加成熟，有心性上的改變。

近年國內的醫美亂象嚴峻，更出現「直美」狀況，部分年輕醫師在未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就立即到醫美診所工作，甚至僅接受廠商課程就直接上工，跳過醫學中心的訓練。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」分享過去擔任實習醫師的經驗，全文如下：

我的年代，醫學系是 7 年制，4 年在學校上課，2 年在醫院見習，1 年在醫院實習，實習結束後，才有資格參加醫師執照考，通過才能成為真正的醫師。

實習醫師那一年，就算是醫院的員工，一個月 8 個夜班，隔天繼續上班，若07:30 參加晨會到隔天 17:00 準時下班，等於連續在醫院工作 33.5 小時，那還是在準時下班的前提下。薪資底薪 22000 元加上值班費後，勉強接近 25000 元。

實習醫師的工作內容繁雜，接新病人、寫病歷、抽動脈血、放鼻胃管、放尿管、換藥、跟刀、處理抱怨等，該有的各種會議報告也不會少，下班後還是要唸書準備報告。 因此，當年的實習醫師 intern doctor 也被稱為 intern dog。

實習醫師那段時間，回到休息室，不是聽到其他同學沉睡的打鼾聲，就是跟同學一起幹譙在各科實習遇到的鳥事，每天在極度疲勞、負能量滿滿中度過。

令我印象最深的是某外科病房值班，唯一的工作內容是換藥。從 17:00 值班開始推著換藥車逐一幫病人換藥，第一輪藥換完時，大概接近凌晨，之後開始第二輪換藥，等我可以坐下來休息喝口水時，已經是凌晨 3-4 點，去值班室睡 1-2 小時，大概 06:00 左右再被 call 起來換藥，接著參加晨會，繼續過完一天。

實習醫師還有個重要的工作，就是挨罵。被住院醫師罵、被總醫師罵、被主治醫師罵、被護理師罵、被 NP 罵，對於沒有臨床經驗、又不熟悉醫院流程的實習醫師，犯錯是每天的日常，被罵似乎是理所當然。

然而，奇怪的是，經過慘無人道的實習生活一年後，每個同學包括我自己，散發出來的氣質竟有所改變，從原本學生時代的稚嫩，變成稍有入世的成熟。實習這一年根本沒學習到高深的醫療技術，充其量只是在各科打雜，但帶來的卻是心性上的改變。

現在醫師的醫學教育變成 6 年制，4 年在學校上課，2 年在醫院見習後畢業，參加考試拿取醫師執照。缺少實習醫師階段，換成畢業後 2 年的一般醫學訓練（PGY），因為已經是有牌的正式醫師，薪資比照住院醫師。

每個世代醫師有不同的想法，我都尊重。我的觀念可能比較老派，認為要成為真正的醫師，至少應該經過實習醫師或 PGY 醫師階段，為的不是高深專業的醫療技巧，而是在各科工作過程中增加視野的廣度，外加打磨自己的心性，親身經歷過醫療底層的生活，未來成長道路才能走得更深、更廣。

現在回想，不覺得實習醫師那年拿低薪、打雜是在浪費時間，反而感謝有那一年，讓我的視野和心性大幅進步，幫助奠定未來成長厚實的基礎。

相關新聞請見

為健康把關！衛福部長：執行高風險醫美服務診所者擬接受評鑑

醫美新制掀反彈！醫美醫：千家診所受影響 醫師恐被迫失業

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中