健康網》衛福部防「直美」！急診醫師憶：經歷基層 奠定成長基礎

談到近年直美狀況，兒童急診科醫師謝宗學回憶，在經歷過實習醫師階段後，他變得更加成熟。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為解決醫美亂象，衛福部近日預告，從事醫美的醫師須經過完整一般醫學訓練（PGY）。對此，經常對時事與政策發表意見的兒童急診科醫師謝宗學，在臉書回憶過去當實習醫師的經驗，直言自己雖經常值大夜班，卻變得更加成熟，有心性上的改變。

近年國內的醫美亂象嚴峻，更出現「直美」狀況，部分年輕醫師在未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就立即到醫美診所工作，甚至僅接受廠商課程就直接上工，跳過醫學中心的訓練。

請繼續往下閱讀...

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」分享過去擔任實習醫師的經驗，全文如下：

我的年代，醫學系是 7 年制，4 年在學校上課，2 年在醫院見習，1 年在醫院實習，實習結束後，才有資格參加醫師執照考，通過才能成為真正的醫師。

實習醫師那一年，就算是醫院的員工，一個月 8 個夜班，隔天繼續上班，若07:30 參加晨會到隔天 17:00 準時下班，等於連續在醫院工作 33.5 小時，那還是在準時下班的前提下。薪資底薪 22000 元加上值班費後，勉強接近 25000 元。

實習醫師的工作內容繁雜，接新病人、寫病歷、抽動脈血、放鼻胃管、放尿管、換藥、跟刀、處理抱怨等，該有的各種會議報告也不會少，下班後還是要唸書準備報告。 因此，當年的實習醫師 intern doctor 也被稱為 intern dog。

實習醫師那段時間，回到休息室，不是聽到其他同學沉睡的打鼾聲，就是跟同學一起幹譙在各科實習遇到的鳥事，每天在極度疲勞、負能量滿滿中度過。

令我印象最深的是某外科病房值班，唯一的工作內容是換藥。從 17:00 值班開始推著換藥車逐一幫病人換藥，第一輪藥換完時，大概接近凌晨，之後開始第二輪換藥，等我可以坐下來休息喝口水時，已經是凌晨 3-4 點，去值班室睡 1-2 小時，大概 06:00 左右再被 call 起來換藥，接著參加晨會，繼續過完一天。

實習醫師還有個重要的工作，就是挨罵。被住院醫師罵、被總醫師罵、被主治醫師罵、被護理師罵、被 NP 罵，對於沒有臨床經驗、又不熟悉醫院流程的實習醫師，犯錯是每天的日常，被罵似乎是理所當然。

然而，奇怪的是，經過慘無人道的實習生活一年後，每個同學包括我自己，散發出來的氣質竟有所改變，從原本學生時代的稚嫩，變成稍有入世的成熟。實習這一年根本沒學習到高深的醫療技術，充其量只是在各科打雜，但帶來的卻是心性上的改變。

現在醫師的醫學教育變成 6 年制，4 年在學校上課，2 年在醫院見習後畢業，參加考試拿取醫師執照。缺少實習醫師階段，換成畢業後 2 年的一般醫學訓練（PGY），因為已經是有牌的正式醫師，薪資比照住院醫師。

每個世代醫師有不同的想法，我都尊重。我的觀念可能比較老派，認為要成為真正的醫師，至少應該經過實習醫師或 PGY 醫師階段，為的不是高深專業的醫療技巧，而是在各科工作過程中增加視野的廣度，外加打磨自己的心性，親身經歷過醫療底層的生活，未來成長道路才能走得更深、更廣。

現在回想，不覺得實習醫師那年拿低薪、打雜是在浪費時間，反而感謝有那一年，讓我的視野和心性大幅進步，幫助奠定未來成長厚實的基礎。

相關新聞請見

為健康把關！衛福部長：執行高風險醫美服務診所者擬接受評鑑

醫美新制掀反彈！醫美醫：千家診所受影響 醫師恐被迫失業

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法