自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

與藥師做朋友》在糖尿病照護上 藥師扮演著什麼特殊的角色？

2025/11/23 09:00

藥師除了提供降血糖藥品相關資訊外，還可以指導如何正確測量血糖等，成為糖尿病照護的好夥伴；圖為情境照。（圖取自freepik）

藥師除了提供降血糖藥品相關資訊外，還可以指導如何正確測量血糖等，成為糖尿病照護的好夥伴；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／張淑玲

第二型糖尿病病人除了靠飲食和運動來控制血糖外，還需要降血糖藥物才能達到血糖控制的目標。藥師除了提供降血糖藥品相關資訊外，還可以指導如何正確測量血糖、處理藥品產生的副作用，是糖尿病照護的好夥伴。

根據衛福部國健署衛教資料表示，糖尿病可分為第1型糖尿病（胰島細胞遭破壞，造成胰島素缺乏）、第2型糖尿病（胰島素阻抗，及合併相對胰島素缺乏）、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等。其診斷標準包括以下4項，非懷孕狀況下只要符合其中1項即可診斷為糖尿病（前3項需重複驗證2次以上）：1. 糖化血色素（HbA1c）≧6.5%；2.空腹血漿血糖≧126 mg/dL；3. 口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿血糖≧200 mg/dL；4.典型的高血糖症狀（多吃、多喝、多尿與體重減輕）且隨機血漿血糖≧200 mg/dL

糖尿病併發症影響生活品質

糖尿病為台灣常見的慢性病之一，其盛行率逐年攀升，因為血糖控制不佳，引起併發症導致死亡的人數也居高不下，近幾年來，糖尿病及其併發症已高居10大死亡原因第5位。除了高死亡率之外，糖尿病最讓人困擾的就是併發症影響生活品質，例如：高血糖可能造成視神經的傷害，甚至導致失明；神經病變引發痛、癢等不適;也可能增加憂鬱症、中風的風險，因此，生活品質與適當控制血糖息息相關。

藥師提供糖尿病照護知識

當調整生活型態或飲食方式後，仍無法有效控制血糖，便需要藥品的治療，有些病人甚至因為病程的演進須仰賴多重血糖控制藥品合併治療。有使用藥品，就有可能發生副作用或其他藥物問題，藥師除了是專業藥品提供者，也可以提供糖尿病照護及血糖控制的相關知識。

根據統計，在糖尿病照護中，藥師比其他醫療照護提供者，付出更多的時間在病人身上，由於藥師可以為病人提供量身訂做的照護計畫，包括：配合生活作息的適當藥品使用時間（如胰島素）、提供藥品的完整資訊及副作用（如低血糖）處理、協助病人了解及設定治療目標（血糖值及HbA1c值等）、提供病人自我健康管理的建議及進行成效追蹤、提醒病人進行併發症的預防、因病情需要提供適時轉介等，因此，藥師對於血糖控制的照護成效一直是有目共睹。

藥師為病人提供量身訂做照護計畫

由於糖尿病不能治癒，只能控制，為了保障病人的健康及生活品質,適當的控制血糖一直是醫療人員及病人共同追求的目標。身為藥品的專家，藥師自然也會為糖尿病病人健康提供專業的服務，目前更有多位藥師已藉由培訓認證為糖尿病衛教師或是取得各地衛生局之共照網認證，可以就地服務病人，有需要的民眾可以就近利用。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中