健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》旋轉肌破裂側睡最痛 5族群要小心

2025/11/22 16:31

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，若肌腱撕裂，就會出現活動受限與疼痛。主要症狀為抬手困難、力量變弱；圖為情境照。（圖取自freepik）

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，若肌腱撕裂，就會出現活動受限與疼痛。主要症狀為抬手困難、力量變弱；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肩膀抬不起來，是五十肩還是旋轉肌破裂？新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，肩膀痛不只一種原因，其中最常被誤會的，就是「旋轉肌破裂」。旋轉肌是肩膀四條肌肉與肌腱組成的群組，負責抬手與旋轉。若肌腱撕裂，就會出現活動受限與疼痛。主要症狀為抬手困難、力量變弱；夜間疼痛，側睡特別明顯；動作時出現卡住或無力感。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，旋轉肌破裂和五十肩的區別。

旋轉肌破裂vs.五十肩

五十肩：主動與被動活動皆受限，就像被「冰凍」住了一樣。

旋轉肌破裂：特定方向做不到，但被動拉動仍可抬起。

張耀元提醒，兩者治療方式不同，需專業檢查。

治療方式

輕度：休息、藥物、復健。

中重度：注射或關節鏡修補。

張耀元表示，越早處理，效果越好。

預防方法

1.運動或搬重物前一定要熱身。

2.避免長時間採取過頭姿勢。

3.平時進行肩袖肌群訓練。

高風險族群

●40歲以上中老年人。

●長期過頭工作的職業。

●投擲類或揮拍運動員。

●有肩膀外傷史。

●姿勢不良的上班族。

張耀元補充，旋轉肌破裂會影響運動，也會讓日常生活困難重重。肩膀痛不要拖，及早診斷與治療，才能守住行動力！

