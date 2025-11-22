限制級
健康網》旋轉肌破裂側睡最痛 5族群要小心
〔健康頻道／綜合報導〕肩膀抬不起來，是五十肩還是旋轉肌破裂？新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，肩膀痛不只一種原因，其中最常被誤會的，就是「旋轉肌破裂」。旋轉肌是肩膀四條肌肉與肌腱組成的群組，負責抬手與旋轉。若肌腱撕裂，就會出現活動受限與疼痛。主要症狀為抬手困難、力量變弱；夜間疼痛，側睡特別明顯；動作時出現卡住或無力感。
張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，旋轉肌破裂和五十肩的區別。
旋轉肌破裂vs.五十肩
五十肩：主動與被動活動皆受限，就像被「冰凍」住了一樣。
旋轉肌破裂：特定方向做不到，但被動拉動仍可抬起。
張耀元提醒，兩者治療方式不同，需專業檢查。
治療方式
輕度：休息、藥物、復健。
中重度：注射或關節鏡修補。
張耀元表示，越早處理，效果越好。
預防方法
1.運動或搬重物前一定要熱身。
2.避免長時間採取過頭姿勢。
3.平時進行肩袖肌群訓練。
高風險族群
●40歲以上中老年人。
●長期過頭工作的職業。
●投擲類或揮拍運動員。
●有肩膀外傷史。
●姿勢不良的上班族。
張耀元補充，旋轉肌破裂會影響運動，也會讓日常生活困難重重。肩膀痛不要拖，及早診斷與治療，才能守住行動力！
