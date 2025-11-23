您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》骨鬆不是老人的專利！「這」器官受傷開始流失
〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆並不是只有長輩才需要擔心！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，門診中，一位每天做粗重工作的50多歲大哥，明明運動量充足，卻突然被診斷出骨質疏鬆，而且真正的兇手，不是年紀、也不是沒運動，而是被忽略已久的腎臟問題。腎臟是維持骨骼健康的關鍵角色，一旦出現功能下降，就會悄悄啟動骨質流失的連鎖反應。
林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文解釋，什麼是骨質疏鬆：醫學定義上，當骨密度T-score低於-2.5即被診斷為骨質疏鬆。想像我們的骨頭是一棟100層的高樓，如果基底被掏空，結構會塌，就會發生骨質疏鬆。
林軒任提到，腎臟不只負責排毒，它還是骨骼健康的「工地主任」。可以把骨骼健康想像成蓋房子，而所需的材料想像成：
•鋼筋（鈣質）：支撐結構的主力。
•水泥（磷）：必須與鈣結合，才能變堅固。
•搬運工（維生素 D）：負責把鈣質搬進骨頭裡。
腎臟病導致骨質流失的3部曲
當腎功能下降，這座房子的工程就會出大問題：
第一階段：搬運工罷工（活性維生素D缺乏）
我們吃進去的維生素D需要腎臟轉化成「活性」才能工作。當腎臟不好，搬運工罷工，腸道吸收鈣變少，身體為了維持血鈣，只好從骨頭裡「提款」，這是骨質流失的第一步。
第二階段：水泥淤積（高血磷）
腎臟排不出多餘的磷（水泥淤積），身體為了平衡，會分泌「副甲狀腺素」強迫排磷，但代價是同時強迫骨頭釋放鈣質。這時骨頭裡的鋼筋一直被抽走，結構開始被掏空。
第三階段：失控的代償（次發性副甲狀腺機能亢進）
長期下來，副甲狀腺過勞（指數可能飆到 300 以上），為了維持平衡，副甲狀腺瘋狂命令骨頭釋放鈣質，導致不可逆的嚴重骨質疏鬆。
