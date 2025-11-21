寒流來襲突然頭暈走不穩 66歲的他竟腦幹中風

吳宇軒醫師提醒腦中風前兆口訣「B E F A S T」，提醒大家注意腦中風症狀即時送醫，避免延誤治療。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕冬天到氣溫驟降，部立台中醫院神經內科吳宇軒醫師提醒住意保暖，避免腦中風！今年初寒流來襲時，66歲許先生起床後覺得頭暈，不以為意，仍上教堂參加活動，教友發現他走路不穩，陪他休息片刻仍未改善，送醫檢查竟是腦幹中風，幸及時就醫，腦梗塞面積不大，給予血栓溶解劑靜脈注射治療，住院2個月病情穩定出院。

吳宇軒指出，患者到院時沒有臉歪嘴斜、半邊偏癱、講話口齒不清的典型腦中風症狀，神經理學檢查也沒有手腳無力、言語不清與視力複視問題，卻出現走路不穩等症狀，小腦神經功能測試也發現右側辨識距離不良，懷疑小腦或腦幹中風，住院進一步進行核磁共振檢查，確診在腦幹右側、延腦外側明顯梗塞。

吳宇軒說，吳先生身材高壯，有三高病史，但控制穩定，飲食養生、固定登山健行，去年從主管職退休，投入教堂課後輔導班工作，每個月也舉辦戶外教學活動，未料一個寒流造成腦幹中風。

吳先生腦幹右側（白色反光處）血管阻塞。（記者蔡淑媛翻攝）

幸好腦梗塞面積不大，台中醫院啟動腦中風一站式治療，神經內科給予血栓溶解劑靜脈注射治療，緩解腦梗塞，一週後轉入復健病房，住院復健期間同時接受中醫針灸科治療，住院兩個月後順利出院，病況穩定，門診持續追蹤。

吳宇軒指出，國人腦中風等腦血管疾病為國人十大死因第4名，僅次於癌症，每年都奪走上萬人性命，由於腦中風症狀很容易被誤認是太疲倦，延誤黃金治療期，他也說，秋冬季節，神經內科門診患者增加2成，現在日夜溫差大，提醒三高患者規則服藥，出門注意保暖，戴口罩、圍巾、帽子，減少冷空氣造成血管收縮，增加腦中風機率。

吳宇軒提醒，腦中風徵兆口訣BEFAST，包括Belance突然失去平衡走路不穩」、Eye突發性視力模糊或複視Face突然臉歪嘴斜、Arm突然單側手腳無力、Speech突然口齒不清或無法言語」、Time出現上述五種症狀之一就記下發病時間，立即送醫並告知醫師」，目前血栓溶解劑治療的黃金治療期為發病後4.5小時內，可有效減少中風導致的殘障。

