健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

脹氣、胃酸逆流、消化不良 台南柳營奇美醫院中醫有解方

2025/11/21 21:12

平時可按壓手腕內側的內關穴緩解消化系統的不適。（記者楊金城攝）

平時可按壓手腕內側的內關穴緩解消化系統的不適。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕不少人常因工作壓力大、生活過於緊繃、三餐時間不規律、進食速度過快、睡前吃宵夜，導致容易脹氣、嘔吐伴隨胸悶胃部悶痛感，甚至胃食道逆流等症狀引發咳嗽、影響睡眠，台南柳營奇美醫院中醫部主治醫師李俞生今天（21日）指出，中醫都有解方，以中藥調理、藥布敷貼、針灸，配合正確飲食習慣，都可改善症狀，平時也可按壓內關穴、中脘穴緩解不適。

李俞生本身就有消化道傳導失常的毛病，進食量多就容易脹氣噁心想吐，自己開藥以中藥柴胡疏肝散，加上針灸及外用貼布緩解胃部悶脹不適感，改變飲食方法後得以改善。

胃食道逆流是一種常見的慢性消化系統疾病，根據衛福部資料統計，其盛行率攀升到25%，平均4人當中就有1人有胃食道逆流的情況，且有年輕化趨勢。

李俞生說，當過度壓力緊繃時，人體的交感神經持續處於興奮狀態，因而減緩胃腸消化蠕動的速度，長久下來容易造成消化潰瘍。而暴飲暴食加上三餐不規律，特別是有吃消夜的習慣，或是飯後久坐或是平躺，都會加重腹腔壓力，容易誘發橫膈膜及食道功能障礙。若反覆出現胃酸逆流和火燒心等症狀，則會破壞食道黏膜屏障並引發食道發炎反應甚至食道癌前病變。建議民眾平時應保持規律作息、吃東西細嚼慢嚥、避免宵夜與高油甜食，適度紓壓調整身心，維護消化系統的健康。

李俞生指出，中醫以「疏肝和胃」、「降氣化痰」等方式使用中藥、針灸、貼布等治療改善胃食道逆流。此外，中醫治療胃病的另一個功能是保護胃黏膜，增加胃酸排空，透過適當處方，改善胃黏膜潰瘍。

