健康網》網紅醫：心臟7警訊 「有時來得很微小」

網紅醫克拉罕表示，心臟病發並不像電視演得突然，有時甚至是很微小的徵兆。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在倫敦執業的網紅醫師克拉罕（Khalid）在14.2萬位訂閱的頻道中，說明心臟病發作（心肌梗塞）和心臟驟停的不同，並列出7個不該忽視的心臟病發作警告信號。克拉罕強調，心臟病發作的症狀不總是像電影中那樣戲劇化或伴隨胸痛。該影片獲得11萬次觀看。

克拉罕表示，心臟驟停指心臟的電氣節律異常或停止跳動，可能需要 CPR 或電擊。原因包括內出血、心臟瓣膜問題、心肌病變、缺氧、觸電或溺水等。

心臟病發作與心肌梗塞，指心肌因血液供應不足而開始壞死。冠狀動脈疾病是主要原因。心臟病發作是醫療急症，治療越快（例如藥物或手術恢復供血），對心肌的傷害越小（時間就是肌肉）。

7個不容忽視的心臟病發作警告信號

●胸部疼痛或不適：感覺胸部有壓力、擠壓感或沉重感。有時會被誤認為是嚴重消化不良或胃酸逆流。有些人會覺得「有大象坐在胸口」。

●噁心或嘔吐： 心肌細胞死亡時會釋放廢物和代謝物，刺激自主神經系統，引起噁心或嘔吐感（稱為心源性噁心或嘔吐）。雖然許多其他問題（如腸胃炎、甲狀腺問題）也會引起噁心，但若伴隨其他症狀則需警惕。

●頭暈或頭重腳輕： 心肌受損可能導致心臟無法充分泵血，使血壓下降，流向大腦的血液不足。心臟進入異常節律也會影響泵血能力並導致頭暈。

●大汗淋漓或濕冷： 突然大冒冷汗，皮膚濕冷。可能與交感神經系統被刺激有關，即身體進入「戰鬥或逃跑」反應。影片分享了一個病例，一名糖尿病女性並無典型胸痛，但因出汗和濕冷感被發現正在心臟病發作。

●身體其他部位的疼痛：疼痛可能從胸部擴散到手臂（不一定只有左臂）、下巴或頸部。在女性或糖尿病患者中，心臟病發作可能表現為腹部疼痛或不同部位的疼痛。

●呼吸急促：心臟泵血能力下降，導致血液循環中的組織得不到足夠氧氣，引發呼吸急促或喘氣。這可能逐漸或突然發生。

●強烈焦慮：恐慌發作（Panic Attack）的症狀與心臟病發作非常相似（包括胸痛、呼吸急促、頭暈、噁心、出汗等）。

如果有任何疑慮，請立即就醫，醫院可以通過肌鈣蛋白（Troponin）血液測試和心電圖（ECG）來區分心臟損傷和恐慌發作。最後克拉罕強調「不要拖！」心臟病發作的症狀可能非常微小且不具戲劇性。如果您開始出現這些症狀並且情況惡化，請立即就醫。在等待就醫時，應坐下，保持冷靜，並且服用藥物。

