健康網》隨時都累？8大肝病警訊、預防措施要牢記

〔健康頻道／綜合報導〕你常常覺得疲倦嗎？醫學證實的8大肝病警訊，千萬別忽略！藥師蔡佩玲在臉書粉專「菜菜藥師 來一碟專注」談到，《美國肝臟病學會（AASLD）》指出：超過 30% 的肝病患者在早期沒有明顯症狀，其實很多人是不喝酒的！也沒有肝炎感染，但卻常覺得整個人怪怪的。精神不濟、吃不下飯、皮膚會癢、甚至腳踝還會腫腫的，這些都可能是肝臟在「無聲求救」的訊號。偏偏這段容易忽略的時間點，就發生在我們最忙、最壓力大的中年階段。

醫學上最常見的 8 大警訊包括：

1. 持續疲勞、無力：肝臟代謝功能降低，能量製造下降

2. 食慾不振、噁心：消化酵素減少引起膽汁代謝異常

3. 腹部腫脹或腹水：白蛋白下降、門脈壓升高導致液體滲出

4. 皮膚或眼白發黃（黃疸）：膽紅素清除能力下降

5. 手腳腫脹（水腫）：身體體液回流受阻

6. 容易瘀青或流鼻血：凝血因子製造不足

7. 皮膚嚴重搔癢：膽汁滯留，膽鹽刺激神經末梢

8. 記憶混亂或反應變慢：氨與代謝毒素累積引起肝性腦病變

蔡佩玲表示，古語說「肝者，將軍之官，謀慮出焉。」中醫認為肝主疏泄、調氣血、藏血，若肝氣鬱結則會疲倦、易怒、皮膚異常。研究也發現，穩定肝臟代謝有助維持能量、專注力與免疫平衡。

蔡佩玲建議各位：早點睡，讓肝臟代謝節律穩定；飲食多蔬菜（特別是花椰菜、洋蔥、蒜頭）促進解毒酵素作用；每週少於 2 次飲酒，避免高糖與油炸食物。其中「黃麴毒素」是很容易被忽略的肝臟傷害高手，像是：花生、玉米、堅果（尤其是保存不良者），穀物（小麥、稻米），辣椒粉、胡椒，乾豆、乾魚等等，這些食物只要儲存環境濕熱，就可能被黴菌汙染並產生黃麴毒素。

