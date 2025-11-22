自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》海帶芽4大營養一次看 助攻穩糖、控血脂 抗癌潛力佳

2025/11/22 17:13

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，海帶芽膳食纖維含量高，有助增加飽足感、延緩胃排空，對於穩定餐後血糖有幫助；示意圖。（圖取自photoAC）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，海帶芽膳食纖維含量高，有助增加飽足感、延緩胃排空，對於穩定餐後血糖有幫助；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕海帶芽營養豐富、熱量低，涼拌、煮湯、炒食都美味，攝取可幫助減重、促進腸道健康。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，海帶芽其實就是常說的裙帶菜（Undaria pinnatifida），富含膳食纖維、岩藻糖膠和藻褐素、EPA與多種礦物質；且據國外多項試驗結果發現，有飯後降血糖、控血脂等作用，甚至還具有抗癌潛力，可說是健康營養的好食材。

邱筱宸於臉書專頁發文表示，海帶芽其實跟煮高湯的昆布（海帶）完全不同，營養成分大致有以下4大類：

膳食纖維：海帶芽膳食纖維含量高（接近10%），有助增加飽足感、延緩胃排空，對穩定餐後血糖有幫助。

岩藻糖膠（Fucoidan）和藻褐素（Fucoxanthin）: 具有免疫調節、抗氧化、抗發炎等潛力。

EPA（Omega-3脂肪酸）。

礦物質：尤其是碘的含量非常高，此外，也含有鈣、鎂、鉀、鐵等成分。

至於攝取海帶芽對於健康有哪些作用？邱筱宸說明包括以下3大項：

有效降低飯後血糖：根據1項日本的隨機交叉臨床試驗，比較吃「白飯」vs.「白飯+4g海帶芽」，結果發現加入海帶芽後，飯後30分鐘時血糖與胰島素明顯較低。

血脂控制：另1個針對肥胖患者的雙盲隨機分派試驗，讓2組病人分別吃富含海帶芽點心和一般點心。經過8週，海帶芽點心組別的低密度膽固醇下降7.4%，總膽固醇也下降了5.8%。類似結果也在動物實驗中得到驗證，確認海帶芽確實可以影響血脂與葡萄糖的代謝路徑。

抗癌潛力：目前許多關於岩藻糖膠（fucoidan）的研究正在進行，包含抗腫瘤、抑制轉移、調節免疫等機轉；雖然尚無大型臨床試驗真正證實效果，但初步結果顯示其具有潛力。

此外，邱筱宸也私房推薦日常吃法就是加在泡麵中，雖然泡麵並不健康，但方便食用，加入海帶芽，其膳食纖維可減緩血糖波動，吃起來也比較有飽足感，且在增加風味的同時，還能多攝取一點礦物質，可說是個加分選擇。不過她也提醒，泡麵的鈉含量高，湯頭記得不要喝光，才能避免吃下高鹽。

