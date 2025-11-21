自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

興大團隊破解腫癌抑制蛋白p53被「強制關機」機制 癌症治療新方向

2025/11/21 18:20

興大洪慧芝（右1）研究團隊破解腫癌抑制蛋白p53被「強制關機」機制。（記者蘇孟娟攝）

興大洪慧芝（右1）研究團隊破解腫癌抑制蛋白p53被「強制關機」機制。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學生科系教授洪慧芝研究團隊費時7年研究，發現細胞中的酵素PAD4會影響負責抑制細胞癌變的腫瘤抑制蛋白p53結構，將抑制癌變功能「強制關機」，使腫瘤抑制蛋白p53喪失抑癌功能，是癌細胞逃脫基因監控的重要關鍵；研究獨步全球首度揭示PAD4抑制p53功能的分子機制，為癌症治療提供全新的藥物靶點參考；研究獲刊國際頂尖期刊《美國國家科學院院刊》。

洪慧芝指出，細胞中的PAD4酵素若過度活化，就會讓細胞變異成癌細胞，研究團隊費時7年投入研究，找尋讓PAD4酵素活化的蛋白質受質，研究團隊運用蛋白質質譜分析、突變體設計、細胞功能實驗與報導基因分析，篩選30-50種蛋白質後，意外發現會影響「蛋白p53」。

她強調，「蛋白p53」在細胞中負責監控DNA損傷、啟動修復或誘導細胞凋亡，被譽為「基因守護者」，是細胞防止癌變的最後防線；研究發現PAD4會在p53的多個關鍵胺基酸（R158、R282、R283 等） 上進行「瓜胺酸化」修飾，使p53結構改變，無法形成穩定四聚體下喪失與DNA結合的能力，導致p53無法正常啟動細胞週期抑制基因或誘導凋亡基因，也使p53難以正常分解，在細胞中累積產生毒素。

洪慧芝說，研究等於找到腫瘤抑制蛋白p53功能被破壞的機制，研究首次揭示「瓜胺酸化」在癌症調控中的核心角色，建立PAD4與p53之間的負向調控機制，說明癌細胞如何在無突變情況下仍能「關閉」 p53，顯示抑制PAD4為潛力極高的新型抗癌靶點，未來若能使用PAD4抑制劑或標靶治療策略，就能有效阻止癌症抑制蛋白被「強制關機」，並部分恢復p53的功能，對治療難治型或化療抗性的腫瘤具有重大應用潛力。

興大指出，這項研究由楊宜鈁博士擔任第一作者，洪慧芝為通訊作者，並與德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）合作完成。

