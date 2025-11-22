自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》喉嚨痛想吃火鍋怎麼辦？ 醫教3招不痛吃法降刺激

2025/11/22 19:33

耳鼻喉科醫師王曜說明，喉嚨發炎時吃火鍋，就像在傷口灑鹽，恐怕越吃越痛。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師王曜說明，喉嚨發炎時吃火鍋，就像在傷口灑鹽，恐怕越吃越痛。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉涼，火鍋聚餐正夯，但若此時感冒、喉嚨像吞刀片般疼痛，還能享用嗎？耳鼻喉科醫師王曜說明，喉嚨發炎時吃火鍋，就像在傷口灑鹽，恐怕越吃越痛。他提到，高溫食物會燙傷黏膜；辛辣刺激則會加重發炎；油膩湯底也會加重負擔。若是真的想吃，建議選清淡湯底、吹涼再吃、多搭配蔬菜。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，喉嚨痛該避開火鍋的原因：

1.高溫食物：燙傷黏膜

王曜提到，火鍋湯與食材滾燙，過熱會讓已發炎的喉嚨黏膜二度受傷，延緩修復。建議食物溫度以溫和為主，絕不可貪燙。

2.辛辣刺激：加重發炎

王曜說明，麻辣湯底、重口味醬料中的辣椒與香料，會強烈刺激黏膜，使喉嚨更加紅腫。這時候麻辣鍋就是「火上澆油」！應改以清淡飲食，給喉嚨休息的空間。

3.油膩湯底：加重負擔

王曜提醒，大骨湯、牛油鍋等高油脂湯底，消化耗能大，還可能刺激分泌痰液，讓喉嚨更不舒服。建議改吃清淡蔬果，好消化又能讓身體專注修復。

耳鼻喉科醫師王曜說明，若是真的想吃，建議選清淡湯底、吹涼再吃、多搭配蔬菜。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師王曜說明，若是真的想吃，建議選清淡湯底、吹涼再吃、多搭配蔬菜。（圖取自freepik）

王曜指出，若真的忍不住，至少遵守3原則：

1.選清淡湯底：如清湯或蔬菜湯，避免麻辣與藥膳。

2.務必吹涼再吃：食物撈起後先放涼到不燙口。

3.多搭配蔬菜：補充維生素與纖維，有助恢復。

王曜補充，試試這些建議，喉嚨痛時，請讓它好好休息。身體康復後，再痛快享用火鍋大餐吧！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中