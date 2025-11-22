限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》喉嚨痛想吃火鍋怎麼辦？ 醫教3招不痛吃法降刺激
〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉涼，火鍋聚餐正夯，但若此時感冒、喉嚨像吞刀片般疼痛，還能享用嗎？耳鼻喉科醫師王曜說明，喉嚨發炎時吃火鍋，就像在傷口灑鹽，恐怕越吃越痛。他提到，高溫食物會燙傷黏膜；辛辣刺激則會加重發炎；油膩湯底也會加重負擔。若是真的想吃，建議選清淡湯底、吹涼再吃、多搭配蔬菜。
王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，喉嚨痛該避開火鍋的原因：
請繼續往下閱讀...
1.高溫食物：燙傷黏膜
王曜提到，火鍋湯與食材滾燙，過熱會讓已發炎的喉嚨黏膜二度受傷，延緩修復。建議食物溫度以溫和為主，絕不可貪燙。
2.辛辣刺激：加重發炎
王曜說明，麻辣湯底、重口味醬料中的辣椒與香料，會強烈刺激黏膜，使喉嚨更加紅腫。這時候麻辣鍋就是「火上澆油」！應改以清淡飲食，給喉嚨休息的空間。
3.油膩湯底：加重負擔
王曜提醒，大骨湯、牛油鍋等高油脂湯底，消化耗能大，還可能刺激分泌痰液，讓喉嚨更不舒服。建議改吃清淡蔬果，好消化又能讓身體專注修復。
王曜指出，若真的忍不住，至少遵守3原則：
1.選清淡湯底：如清湯或蔬菜湯，避免麻辣與藥膳。
2.務必吹涼再吃：食物撈起後先放涼到不燙口。
3.多搭配蔬菜：補充維生素與纖維，有助恢復。
王曜補充，試試這些建議，喉嚨痛時，請讓它好好休息。身體康復後，再痛快享用火鍋大餐吧！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應