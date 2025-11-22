健康網》喉嚨痛想吃火鍋怎麼辦？ 醫教3招不痛吃法降刺激

耳鼻喉科醫師王曜說明，喉嚨發炎時吃火鍋，就像在傷口灑鹽，恐怕越吃越痛。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉涼，火鍋聚餐正夯，但若此時感冒、喉嚨像吞刀片般疼痛，還能享用嗎？耳鼻喉科醫師王曜說明，喉嚨發炎時吃火鍋，就像在傷口灑鹽，恐怕越吃越痛。他提到，高溫食物會燙傷黏膜；辛辣刺激則會加重發炎；油膩湯底也會加重負擔。若是真的想吃，建議選清淡湯底、吹涼再吃、多搭配蔬菜。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，喉嚨痛該避開火鍋的原因：

1.高溫食物：燙傷黏膜

王曜提到，火鍋湯與食材滾燙，過熱會讓已發炎的喉嚨黏膜二度受傷，延緩修復。建議食物溫度以溫和為主，絕不可貪燙。

2.辛辣刺激：加重發炎

王曜說明，麻辣湯底、重口味醬料中的辣椒與香料，會強烈刺激黏膜，使喉嚨更加紅腫。這時候麻辣鍋就是「火上澆油」！應改以清淡飲食，給喉嚨休息的空間。

3.油膩湯底：加重負擔

王曜提醒，大骨湯、牛油鍋等高油脂湯底，消化耗能大，還可能刺激分泌痰液，讓喉嚨更不舒服。建議改吃清淡蔬果，好消化又能讓身體專注修復。

耳鼻喉科醫師王曜說明，若是真的想吃，建議選清淡湯底、吹涼再吃、多搭配蔬菜。（圖取自freepik）

王曜指出，若真的忍不住，至少遵守3原則：

1.選清淡湯底：如清湯或蔬菜湯，避免麻辣與藥膳。

2.務必吹涼再吃：食物撈起後先放涼到不燙口。

3.多搭配蔬菜：補充維生素與纖維，有助恢復。

王曜補充，試試這些建議，喉嚨痛時，請讓它好好休息。身體康復後，再痛快享用火鍋大餐吧！

