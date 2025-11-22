自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬季代謝也休眠？ 營養師授5招身體循環重開機

2025/11/22 21:52

營養師張馨方表示，維生素B群可協助碳水化合物、脂肪、蛋白質等能量轉換。加上冬季易疲倦，可從深綠蔬菜、堅果等食物中補充；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張馨方表示，維生素B群可協助碳水化合物、脂肪、蛋白質等能量轉換。加上冬季易疲倦，可從深綠蔬菜、堅果等食物中補充；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過了立冬節氣、即將進入小雪，氣溫也開始下降。營養師張馨方表示，微冷氣溫不僅讓人步調放慢，身體彷彿也悄悄切換成省電模式，感覺精神較差，甚至稍微吃一點就容易累積熱量。其實，冬季代謝降低並不是必然，只要透過簡單的營養策略，正確補充優質蛋白質、維生素B群、Omega-3、充足水分與纖維，就能幫助身體重新開機，維持能量循環順暢。

如何讓身體代謝在冬季仍然保持熱度？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文分享以下5種提升冬季代謝的營養小技巧：

優質蛋白質每餐攝取手掌大小份量：蛋白質能提升食物生熱效應，幫助身體在消化過程中消耗更多能量。建議每餐固定加攝取手掌大小的蛋白質來源，如雞胸肉、豆腐、鮭魚或雞蛋等優質蛋白質均很適合。

補足暖身營養素維生素B群：B群扮演能量代謝的啟動器，協助碳水化合物、脂肪、蛋白質等能量轉換。加上冬季易疲倦，更需從全穀類、深綠蔬菜、堅果中補充。

好油Omega-3脂肪酸不減代謝：Omega-3有助調節荷爾蒙與身體代謝節奏，建議每週吃2次深海魚，如鮭魚、鯖魚，或從亞麻仁籽、核桃補充植物性Omega-3脂肪酸。

冬天補足水每日1500-2000ml：天冷喝水變少，代謝也會跟著慢下來。可選擇溫水或無糖熱茶，也能從湯品補充所需水分。

每日25-30公克高纖腸道動起來：腸道健康是代謝的基礎，透過攝取蔬菜、菇類、燕麥及水果補足纖維，可促進腸道蠕動，維持代謝節奏。

張馨方強調，掌握這5項營養小技巧，冬季的代謝便依然可以「保持熱度」，不僅有助精神輕盈，體態也會更穩定。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中