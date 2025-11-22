健康網》冬季代謝也休眠？ 營養師授5招身體循環重開機

營養師張馨方表示，維生素B群可協助碳水化合物、脂肪、蛋白質等能量轉換。加上冬季易疲倦，可從深綠蔬菜、堅果等食物中補充；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過了立冬節氣、即將進入小雪，氣溫也開始下降。營養師張馨方表示，微冷氣溫不僅讓人步調放慢，身體彷彿也悄悄切換成省電模式，感覺精神較差，甚至稍微吃一點就容易累積熱量。其實，冬季代謝降低並不是必然，只要透過簡單的營養策略，正確補充優質蛋白質、維生素B群、Omega-3、充足水分與纖維，就能幫助身體重新開機，維持能量循環順暢。

如何讓身體代謝在冬季仍然保持熱度？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文分享以下5種提升冬季代謝的營養小技巧：

●優質蛋白質每餐攝取手掌大小份量：蛋白質能提升食物生熱效應，幫助身體在消化過程中消耗更多能量。建議每餐固定加攝取手掌大小的蛋白質來源，如雞胸肉、豆腐、鮭魚或雞蛋等優質蛋白質均很適合。

●補足暖身營養素維生素B群：B群扮演能量代謝的啟動器，協助碳水化合物、脂肪、蛋白質等能量轉換。加上冬季易疲倦，更需從全穀類、深綠蔬菜、堅果中補充。

●好油Omega-3脂肪酸不減代謝：Omega-3有助調節荷爾蒙與身體代謝節奏，建議每週吃2次深海魚，如鮭魚、鯖魚，或從亞麻仁籽、核桃補充植物性Omega-3脂肪酸。

●冬天補足水每日1500-2000ml：天冷喝水變少，代謝也會跟著慢下來。可選擇溫水或無糖熱茶，也能從湯品補充所需水分。

●每日25-30公克高纖腸道動起來：腸道健康是代謝的基礎，透過攝取蔬菜、菇類、燕麥及水果補足纖維，可促進腸道蠕動，維持代謝節奏。

張馨方強調，掌握這5項營養小技巧，冬季的代謝便依然可以「保持熱度」，不僅有助精神輕盈，體態也會更穩定。

