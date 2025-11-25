自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》大腸桿菌也會「走錯路」! 醫點名女性泌尿道感染高風險

2025/11/25 15:09

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提到，女性在生理構造上的因素，更是感染高風險族群；情境照。（圖取自shutterstock）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提到，女性在生理構造上的因素，更是感染高風險族群；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大腸桿菌不只會出現在水、食物裡，還會入侵泌尿道、讓你尿尿時感到「火辣辣」。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提到，大腸桿菌雖然多數無害、是腸道正常菌叢的一部分，但具致病性的菌株一旦抵達尿道，便可能引發感染。女性在生理構造上的因素，更是感染高風險族群，只要清潔習慣稍有疏忽，就可能讓細菌逆行上攻，引發膀胱炎甚至腎盂腎炎。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文分享，大腸桿菌平時存在於人體或動物的腸道中，大部分菌株正常無害且有助維持腸道健康，但少部分菌株則具有病原性、即有致病的能力，目前臨床常見6種病原性大腸桿菌，會引起腹瀉、腸胃炎、腦膜炎…等症狀。

陳鈺昕進一步說明，臨床上會引起泌尿道感染的是「泌尿道致病性大腸桿菌」 （uropathogenic Escherichia coli, UPEC） ，據統計約有85%泌尿道感染案例都是被此菌株感染，UPEC 平時就存在於人體腸道，當糞便中的細菌移動到尿道口附近，就可能逆行進尿道造成泌尿道感染。

引起泌尿道感染的常見因素？

陳鈺昕表示，大腸桿菌在人體腸道內可與其他菌叢共存，通常隨著糞便排出。但當我們照護不慎讓它沾染尿道口，就可能引發感染，常見的感染因素如下：

1.器官位置靠近：女性因尿道與肛門口距離較近，排便後大腸桿菌容易透過清潔方式（由後往前擦拭）汙染尿道口，引起感染。

2.生理結構差異：女性天生尿道較短，使得細菌更容易抵達膀胱；男性包皮過長者其包皮縫隙易殘留污垢，也有增加細菌附著的機會。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提到，女性天生尿道較短，使得細菌更容易抵達膀胱；圖為情境照。（圖取自freepik）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提到，女性天生尿道較短，使得細菌更容易抵達膀胱；圖為情境照。（圖取自freepik）

3.逆行性感染：大腸桿菌進入尿道口後會向上蔓延，逆行至泌尿系統進入膀胱、腎臟等，引發腎盂腎炎。

4.衛生習慣不佳：不良衛生習慣，如憋尿、排尿不乾淨、性行為之後未徹底清潔等習慣，都可能誘發感染機會。

5.其他：使用導尿管、膀胱鏡檢查、泌尿道手術後的感染風險也會增加。

如何預防泌尿道反覆感染？

多喝水不憋尿：每日固定排尿，沖刷附著在膀胱與尿道中的細菌、減少細菌繁殖機會。

良好衛生習慣：如廁後正確擦拭方向（由前往後）避免肛門細菌沾染尿道口；性行為前後清洗會陰部、並儘快排尿降低感染機會。

改變衣著習慣：避免穿著過於緊身或悶熱不透氣的內衣褲，保持下半身乾爽通風

營養素的補充：可多攝取富含維生素 C 的食物，有助酸化尿液、降低細菌黏附；搭配益生菌、蔓越莓、甘露糖等，有助降低反覆感染的機會。

控制慢性疾病：本身有慢性病如糖尿病、免疫力低下者，應控制血糖和強化免疫力，降低感染風險。

陳鈺昕提醒，泌尿道感染多不會自行痊癒，若已出現感染症狀，多喝水、吃蔓越莓等無法痊癒，建議立刻找泌尿科醫師治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中