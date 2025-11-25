健康網》大腸桿菌也會「走錯路」! 醫點名女性泌尿道感染高風險

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提到，女性在生理構造上的因素，更是感染高風險族群；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大腸桿菌不只會出現在水、食物裡，還會入侵泌尿道、讓你尿尿時感到「火辣辣」。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提到，大腸桿菌雖然多數無害、是腸道正常菌叢的一部分，但具致病性的菌株一旦抵達尿道，便可能引發感染。女性在生理構造上的因素，更是感染高風險族群，只要清潔習慣稍有疏忽，就可能讓細菌逆行上攻，引發膀胱炎甚至腎盂腎炎。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文分享，大腸桿菌平時存在於人體或動物的腸道中，大部分菌株正常無害且有助維持腸道健康，但少部分菌株則具有病原性、即有致病的能力，目前臨床常見6種病原性大腸桿菌，會引起腹瀉、腸胃炎、腦膜炎…等症狀。

陳鈺昕進一步說明，臨床上會引起泌尿道感染的是「泌尿道致病性大腸桿菌」 （uropathogenic Escherichia coli, UPEC） ，據統計約有85%泌尿道感染案例都是被此菌株感染，UPEC 平時就存在於人體腸道，當糞便中的細菌移動到尿道口附近，就可能逆行進尿道造成泌尿道感染。

引起泌尿道感染的常見因素？

陳鈺昕表示，大腸桿菌在人體腸道內可與其他菌叢共存，通常隨著糞便排出。但當我們照護不慎讓它沾染尿道口，就可能引發感染，常見的感染因素如下：

1.器官位置靠近：女性因尿道與肛門口距離較近，排便後大腸桿菌容易透過清潔方式（由後往前擦拭）汙染尿道口，引起感染。

2.生理結構差異：女性天生尿道較短，使得細菌更容易抵達膀胱；男性包皮過長者其包皮縫隙易殘留污垢，也有增加細菌附著的機會。

3.逆行性感染：大腸桿菌進入尿道口後會向上蔓延，逆行至泌尿系統進入膀胱、腎臟等，引發腎盂腎炎。

4.衛生習慣不佳：不良衛生習慣，如憋尿、排尿不乾淨、性行為之後未徹底清潔等習慣，都可能誘發感染機會。

5.其他：使用導尿管、膀胱鏡檢查、泌尿道手術後的感染風險也會增加。

如何預防泌尿道反覆感染？

●多喝水不憋尿：每日固定排尿，沖刷附著在膀胱與尿道中的細菌、減少細菌繁殖機會。

●良好衛生習慣：如廁後正確擦拭方向（由前往後）避免肛門細菌沾染尿道口；性行為前後清洗會陰部、並儘快排尿降低感染機會。

●改變衣著習慣：避免穿著過於緊身或悶熱不透氣的內衣褲，保持下半身乾爽通風

●營養素的補充：可多攝取富含維生素 C 的食物，有助酸化尿液、降低細菌黏附；搭配益生菌、蔓越莓、甘露糖等，有助降低反覆感染的機會。

●控制慢性疾病：本身有慢性病如糖尿病、免疫力低下者，應控制血糖和強化免疫力，降低感染風險。

陳鈺昕提醒，泌尿道感染多不會自行痊癒，若已出現感染症狀，多喝水、吃蔓越莓等無法痊癒，建議立刻找泌尿科醫師治療。

