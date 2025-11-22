已核 健康網》吃菜就能助排便？ 4大飲食指南擺脫慢性便秘更順暢

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，據研究，每天吃2顆奇異果，可明顯增加排便次數，改善糞便質地；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘是現代人常見困擾之一，甚至狂吃青菜也未必有用。台北榮總遺傳優生科主任張家銘說明，便秘其實代表腸道節奏被打亂，一味吃下更多纖維，反而造成腸道更緊繃。他並指出，根據國外一份飲食指南，建議攝取車前子殼纖維（psyllium）、奇異果、梅子（prunes）、高礦物質水（high mineral water）等4類食物與飲品，不僅可增加排便次數，也能讓腸道找回排便節奏更順暢。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，據英國營養師協會2025年針對「成人慢性便秘」發表的一份飲食管理指南，經真正科學驗證指出，以下4大食物與飲品，有助軟便與提升水分吸收，進而達到改善便秘：

●車前子：每日飲食攝取10公克天然的可溶性膳食纖維車前子殼纖，可在腸道中吸水膨脹，變成柔軟的凝膠，顯著增加排便次數、讓糞便變軟，也可減少用力排便的情況。

●奇異果：不僅維他命C含量高，它還富含天然酵素與獨特果膠，能溫和促進腸道蠕動。研究顯示，每天吃2顆奇異果，就能明顯增加排便次數，改善糞便質地。

●梅子：含有天然山梨醇（sorbitol），具輕微刺激腸道的作用，也被證實能增加排便頻率。不過須注意腸躁症者未必適合，可能會造成脹氣。

●高礦物質水：只要含有較高的硫酸鹽與鎂，天然礦泉水就能明顯提升腸道的水分吸收，幫助便便濕潤滑順地通過。

張家銘表示，這份指南最重要的價值，在於讓我們有能力在生活、飲食中驗證身體的變化；包括：日常飲用富含鎂、鉀等礦物質水搭配車前子，讓腸道吸收對的纖維；每天早餐後，給自己3 -5分鐘安靜地坐在馬桶上不滑手機，建立腸道排便節奏；利用益生菌微調腸道的舒適度，減少腹脹，也讓排氣順暢。

張家銘強調，便秘不該是現代人的日常，也不是一種疾病，而是「腸道與身體對話失聯」的結果。建議不妨遵循飲食指南的4大建議，有助照顧好腸道，讓你排便更順暢。

