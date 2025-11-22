自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

已核 健康網》吃菜就能助排便？ 4大飲食指南擺脫慢性便秘更順暢

2025/11/22 19:53

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，據研究，每天吃2顆奇異果，可明顯增加排便次數，改善糞便質地；示意圖。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，據研究，每天吃2顆奇異果，可明顯增加排便次數，改善糞便質地；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘是現代人常見困擾之一，甚至狂吃青菜也未必有用。台北榮總遺傳優生科主任張家銘說明，便秘其實代表腸道節奏被打亂，一味吃下更多纖維，反而造成腸道更緊繃。他並指出，根據國外一份飲食指南，建議攝取車前子殼纖維（psyllium）、奇異果、梅子（prunes）、高礦物質水（high mineral water）等4類食物與飲品，不僅可增加排便次數，也能讓腸道找回排便節奏更順暢。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，據英國營養師協會2025年針對「成人慢性便秘」發表的一份飲食管理指南，經真正科學驗證指出，以下4大食物與飲品，有助軟便與提升水分吸收，進而達到改善便秘：

車前子：每日飲食攝取10公克天然的可溶性膳食纖維車前子殼纖，可在腸道中吸水膨脹，變成柔軟的凝膠，顯著增加排便次數、讓糞便變軟，也可減少用力排便的情況。

奇異果：不僅維他命C含量高，它還富含天然酵素與獨特果膠，能溫和促進腸道蠕動。研究顯示，每天吃2顆奇異果，就能明顯增加排便次數，改善糞便質地。

梅子：含有天然山梨醇（sorbitol），具輕微刺激腸道的作用，也被證實能增加排便頻率。不過須注意腸躁症者未必適合，可能會造成脹氣。

高礦物質水：只要含有較高的硫酸鹽與鎂，天然礦泉水就能明顯提升腸道的水分吸收，幫助便便濕潤滑順地通過。

張家銘表示，這份指南最重要的價值，在於讓我們有能力在生活、飲食中驗證身體的變化；包括：日常飲用富含鎂、鉀等礦物質水搭配車前子，讓腸道吸收對的纖維；每天早餐後，給自己3 -5分鐘安靜地坐在馬桶上不滑手機，建立腸道排便節奏；利用益生菌微調腸道的舒適度，減少腹脹，也讓排氣順暢。

張家銘強調，便秘不該是現代人的日常，也不是一種疾病，而是「腸道與身體對話失聯」的結果。建議不妨遵循飲食指南的4大建議，有助照顧好腸道，讓你排便更順暢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中