自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》瘦瘦針停打會復胖？醫：正常！關鍵在後續管理

2025/11/21 19:01

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，復胖並非減重藥物的失敗，而是體重管理中的可預期現象；情境照。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，復胖並非減重藥物的失敗，而是體重管理中的可預期現象；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕瘦瘦針崛起後，許多人最擔心的問題就是：「停打會不會復胖？」宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，復胖並非減重藥物的失敗，而是體重管理中的可預期現象，且多數都能透過後續調整來控制。這類藥物讓許多原本怎麼努力都瘦不下來的患者，看見「體重真的能被管理」的希望，也在過程中重新建立與食物的健康關係。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，身為心臟科醫師，多年來看到許多嚴重心臟病或慢性病的的過胖患者，不管是自己努力或別人鞭策，就是瘦不下來，甚至很多人為了體重控制造成過大的壓力、偏食或厭食等。

他進一步提到，而今年減重藥物大放異彩，讓我們第一次可以輕鬆地控制體重，而不用極端的方法或手術。在很多治療成功的患者身上體會到他們的信心和快樂，當然未來體重控制還有很多進步的空間，要同時達到健康加分的目標，也要讓體態和皮膚更為優美。

劉中平指出，復胖的問題應該是可以處理的，畢竟瘦了那麼多，再回胖一些，也比之前要好。 而且在減重的過程中，很多人發現食欲原來是可以控制的，原來我們可以挑選健康的食物，而不是常常暴飲暴食或飢不擇食。逐步去適應或喜歡健康的食物，避開高糖份、高熱量和高油價的食物，對身體一輩子都會有幫忙。

劉中平補充，「病從口入」，瘦身的過程中，如果能學習和調整為正確的飲食習慣，是比體重更重要的成功。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中