健康網》瘦瘦針停打會復胖？醫：正常！關鍵在後續管理

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，復胖並非減重藥物的失敗，而是體重管理中的可預期現象；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕瘦瘦針崛起後，許多人最擔心的問題就是：「停打會不會復胖？」宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，復胖並非減重藥物的失敗，而是體重管理中的可預期現象，且多數都能透過後續調整來控制。這類藥物讓許多原本怎麼努力都瘦不下來的患者，看見「體重真的能被管理」的希望，也在過程中重新建立與食物的健康關係。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，身為心臟科醫師，多年來看到許多嚴重心臟病或慢性病的的過胖患者，不管是自己努力或別人鞭策，就是瘦不下來，甚至很多人為了體重控制造成過大的壓力、偏食或厭食等。

請繼續往下閱讀...

他進一步提到，而今年減重藥物大放異彩，讓我們第一次可以輕鬆地控制體重，而不用極端的方法或手術。在很多治療成功的患者身上體會到他們的信心和快樂，當然未來體重控制還有很多進步的空間，要同時達到健康加分的目標，也要讓體態和皮膚更為優美。

劉中平指出，復胖的問題應該是可以處理的，畢竟瘦了那麼多，再回胖一些，也比之前要好。 而且在減重的過程中，很多人發現食欲原來是可以控制的，原來我們可以挑選健康的食物，而不是常常暴飲暴食或飢不擇食。逐步去適應或喜歡健康的食物，避開高糖份、高熱量和高油價的食物，對身體一輩子都會有幫忙。

劉中平補充，「病從口入」，瘦身的過程中，如果能學習和調整為正確的飲食習慣，是比體重更重要的成功。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法