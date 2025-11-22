健康網》流感變兇了！醫：快打疫苗

大家是否感覺流感變嚴重了？耳鼻喉科醫師李亦倫認為，免疫負債至今仍持續。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年日本流感疫情急升，台灣疾管署在11月2日到11月8日，類流感門急診就診計101,100人次，較前一週下降7.5%，其中急診類流感就診病例百分比連續2週低於流行閾值，研判脫離流行期；同時日本也傳出流感疫情驟升，不少台灣遊客返國後陸續發病。林口微笑親子耳鼻喉科診所院長李亦倫在臉書粉專「李亦倫醫師的微笑筆記」強調「2025 流感真的比較兇！三年消失後的大反撲來了。」

李亦倫認為，這兩年的流感疫情，跟2020年的疫情以前相比，真的有明顯不同。大家應該也感受到：流感好像不分季節了？2024年流感高峰竟然出現在北半球的夏至附近；今年9月一開學，校園立刻大流行；現在2025年，日本甚至出現罕見的11月流感高峰。

請繼續往下閱讀...

疾管署「流感併發重症病例同期比較」的趨勢圖，你會看到很驚人的對比： 2020疫情初期全民戴口罩，流感在3月後直接「消失」。 2021、2022年幾乎整年貼著0走，彷彿不存在。這三年「太乾淨」造成「免疫負債」。

這是疫情後被提出、但仍在討論中的概念：長時間沒有接觸某些病毒，人體的免疫記憶會變弱，因此當該病毒再度出現時，流行性會有加倍奉還的現象。接著看圖1和2 粉紅色那條線：2025（粉紅色）一路長紅，是近五年最高。季節性變得不明顯，去年夏天不休息的流感一路延續到今年秋冬。

全國流感併發重症本土病例及境外移入確定病例同期比較趨勢圖。（圖取自「李亦倫醫師的微笑筆記」臉書）

年輕人也要小心 30多歲男性腦出血身亡

引用疾管署的疫報指出，單週新增42例重症，新增10例死亡。其中一位30多歲男性，有高血壓，也沒有接種本季流感疫苗。感染後因為強烈的全身發炎反應，可能誘發血壓波動與腦血管事件，最終發生腦出血，不幸過世。

這提醒我們兩件重要的事：

流感不是普通感冒：強烈發炎可能誘發心臟、腦血管意外。

年輕不代表安全：若有高血壓、糖尿病等慢性病，風險更高。

數據中最關鍵的是：95% 的重症與死亡者，都沒有接種流感疫苗。

李亦倫提出三點提醒

1. 流感疫苗請盡快施打：疫苗不能保證完全不感染，但能大幅降低重症與死亡，是最好的重症保護。

2. 有高血壓、糖尿病、心血管疾病的朋友更要小心：若感冒後出現「呼吸急促、胸痛、意識改變、持續高燒」請立刻就醫，不要硬扛。

3. 口罩仍然有用：在通風差、人多擁擠的地方，或自己咳嗽流鼻水時戴口罩，是最簡單也最有效的保護。

醫學講求實證，而數據已經非常明顯。2025的流感疫情比過去三年更強、更容易造成重症。希望大家平安健康度過這個秋冬。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法