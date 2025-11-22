自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感變兇了！醫：快打疫苗

2025/11/22 11:31

大家是否感覺流感變嚴重了？耳鼻喉科醫師李亦倫認為，免疫負債至今仍持續。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

大家是否感覺流感變嚴重了？耳鼻喉科醫師李亦倫認為，免疫負債至今仍持續。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年日本流感疫情急升，台灣疾管署在11月2日到11月8日，類流感門急診就診計101,100人次，較前一週下降7.5%，其中急診類流感就診病例百分比連續2週低於流行閾值，研判脫離流行期；同時日本也傳出流感疫情驟升，不少台灣遊客返國後陸續發病。林口微笑親子耳鼻喉科診所院長李亦倫在臉書粉專「李亦倫醫師的微笑筆記」強調「2025 流感真的比較兇！三年消失後的大反撲來了。」

李亦倫認為，這兩年的流感疫情，跟2020年的疫情以前相比，真的有明顯不同。大家應該也感受到：流感好像不分季節了？2024年流感高峰竟然出現在北半球的夏至附近；今年9月一開學，校園立刻大流行；現在2025年，日本甚至出現罕見的11月流感高峰。

疾管署「流感併發重症病例同期比較」的趨勢圖，你會看到很驚人的對比： 2020疫情初期全民戴口罩，流感在3月後直接「消失」。 2021、2022年幾乎整年貼著0走，彷彿不存在。這三年「太乾淨」造成「免疫負債」。

這是疫情後被提出、但仍在討論中的概念：長時間沒有接觸某些病毒，人體的免疫記憶會變弱，因此當該病毒再度出現時，流行性會有加倍奉還的現象。接著看圖1和2 粉紅色那條線：2025（粉紅色）一路長紅，是近五年最高。季節性變得不明顯，去年夏天不休息的流感一路延續到今年秋冬。

全國流感併發重症本土病例及境外移入確定病例同期比較趨勢圖。（圖取自「李亦倫醫師的微笑筆記」臉書）

全國流感併發重症本土病例及境外移入確定病例同期比較趨勢圖。（圖取自「李亦倫醫師的微笑筆記」臉書）

年輕人也要小心 30多歲男性腦出血身亡

引用疾管署的疫報指出，單週新增42例重症，新增10例死亡。其中一位30多歲男性，有高血壓，也沒有接種本季流感疫苗。感染後因為強烈的全身發炎反應，可能誘發血壓波動與腦血管事件，最終發生腦出血，不幸過世。

這提醒我們兩件重要的事：

流感不是普通感冒：強烈發炎可能誘發心臟、腦血管意外。

年輕不代表安全：若有高血壓、糖尿病等慢性病，風險更高。

數據中最關鍵的是：95% 的重症與死亡者，都沒有接種流感疫苗。

李亦倫提出三點提醒

1. 流感疫苗請盡快施打：疫苗不能保證完全不感染，但能大幅降低重症與死亡，是最好的重症保護。

2. 有高血壓、糖尿病、心血管疾病的朋友更要小心：若感冒後出現「呼吸急促、胸痛、意識改變、持續高燒」請立刻就醫，不要硬扛。

3. 口罩仍然有用：在通風差、人多擁擠的地方，或自己咳嗽流鼻水時戴口罩，是最簡單也最有效的保護。

醫學講求實證，而數據已經非常明顯。2025的流感疫情比過去三年更強、更容易造成重症。希望大家平安健康度過這個秋冬。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中