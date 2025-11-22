健康網》一換季就感冒 中醫：分2類型 辨證論治

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，對症處理，不僅能加快痊癒，也能避免久咳不癒、反覆感冒的困擾。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每到11月換季時，明明穿得不算少，卻還是一下就被感冒「攻破防線」。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，喉嚨癢、鼻水不停、咳到睡不好，更常分不清自己到底是受寒還是上火，中醫認為感冒並非單一類型，而是分為風寒、風熱兩大證型，症狀不同、調理方式也完全不一樣。只要抓對體質、對症處理，不僅能加快痊癒，也能避免久咳不癒、反覆感冒的困擾。

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，感冒分2種。

1.風寒感冒

▪症狀：明顯怕冷、狂打噴嚏、流清澈的鼻水、痰是白色的。

▪調理重點：「辛溫解表」，要把體內的寒氣逼出來。

▪飲食建議：在家可以喝點溫熱的黑糖薑茶，幫助微微發汗；煮湯或粥時，多放點蔥白，都有助於驅散風寒。

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，風寒感冒在家可以喝點溫熱的黑糖薑茶，幫助微微發汗。（圖取自freepik）

2.風熱感冒

▪症狀：喉嚨腫痛、身體發熱、流黃稠的鼻涕、痰是黃色的。

▪調理重點：「辛涼解表」，要把身體的熱毒清掉。

▪飲食建議：可以喝點薄荷茶或菊花茶幫助清熱；多吃梨子、蓮藕等涼潤的食物，並絕對要避免吃燒烤、油炸等助長火氣的食物。

中醫調理這樣做

1.中藥精準祛邪：風寒型常用桂枝湯、葛根湯；風熱型則用銀翹散、桑菊飲。周宗翰提醒，藥要專業診斷，請勿自行抓藥！

2.針灸緩解不適：針刺合谷、曲池穴可幫助退燒、緩解喉嚨痛；風池穴則能有效改善頭痛與鼻塞。

換季不感冒做3件事

▪注意脖頸保暖：脖子後的「風池穴」是風邪最容易入侵的地方，圍巾是你的好朋友。

▪睡飽睡好：充足睡眠才能養足「正氣」，抵抗力自然好。

▪飲食清淡：感冒時避免大魚大肉，讓腸胃好好休息，才能集中力量對抗病毒。

