健康 > 醫療急先鋒

白袍守初心》「孩子王」兒醫鄭名芳 守護兒童健康：兒科也有片天

2025/11/21 16:37

高雄榮總台南分院院長鄭名芳，從小即立志成為小兒科醫師，從醫迄今已32年，以同理心守護兒童健康。（記者劉婉君攝）

高雄榮總台南分院院長鄭名芳，從小即立志成為小兒科醫師，從醫迄今已32年，以同理心守護兒童健康。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕高雄榮民總醫院台南分院院長鄭名芳同時擁有小兒、感染、兒童胸腔暨重症等3大專科，從小就是「孩子王」的他，年幼時因身體不好，常跑小兒科診所，因而立志成為小兒科醫師。鄭名芳認為，小朋友發燒生病，父母常會徹夜難眠，「把病人照顧好，是醫師最基本的，要用同理心去看待每一位病人。」

鄭名芳因童年就醫時，醫護人員專業的照護讓他覺得很有安全感，也深刻感受到「醫師可以幫助別人，又獲得他人尊敬」，便決心「我也要當小兒科醫師！」1993年從中國醫藥大學醫學系畢業後迄今，從醫已32年。

鄭名芳認為，小孩子不知名何表達，兒科醫師要擅於觀察，做出正確的診斷。（高雄榮總台南分院提供）

鄭名芳認為，小孩子不知名何表達，兒科醫師要擅於觀察，做出正確的診斷。（高雄榮總台南分院提供）

鄭名芳說，醫師這個行業是病患遇到危難才會來找你，當然更要本著良心去做事，對病患和家屬都應客客氣氣。他說，「當醫生一輩子，只要救過一個人就夠了！」事實上，從醫以來，他的醫術已幫助過許多病患及家屬，其中也包括自己的外甥。

擔任高雄榮總住院醫師的第2年，鄭名芳有一次休假回台南，因妹妹正帶著孩子在其他醫院門診候診，鄭名芳便到醫院與妹妹會合，聊天之際觀察到外甥前一秒還在開心玩耍，下一秒卻直喊肚子很痛，迅速判斷是腸套疊，立即轉急診；經超音波確診，及時救了外甥，快速又正確的判斷，也令看診醫師相當驚訝。

鄭名芳說，小朋友求診時，常不知道如何表達，家長也不知道該怎麼辦，身為小兒科醫師，要擅於觀察，不需要問病情就能做出正確的診斷，看到孩子恢復健康，就很有成就感。

有家長在失去小孩後，一輩子走不出來，因此，鄭名芳盡力醫治每位病患，有原本可能終身跛行的病童，經醫護團隊不放棄的救治，回診時跑著進診間；還有一名9歲的小朋友因突然陷入昏迷送醫，鄭名芳從病患的進程快、血壓掉、紫斑出血點等，立刻判斷是「非死即傷」的腦膜炎雙球菌造成敗血性休克，迅速指示檢驗、投藥，幾天後小朋友已可開心聊天，也沒有留下殘疾等後遺症，家長直到10年後巧遇鄭名芳仍不斷感謝。

鄭名芳曾因在抗藥性大腸桿菌研究的卓越貢獻等，獲得台灣醫療貢獻獎，接任高雄榮總台南分院院長後，他將兒科醫師觀察的能力也運用在治理醫院上，以同理心察言觀色。

鄭名芳說，每個科別都很重要，但做有興趣的事才能夠長久，「不要忘記初衷，把有興趣的事發揮到極致，兒科也能做出一片天，路是無限寬廣。」

鄭名芳將小兒科醫師的觀察力，也運用在醫院治理上，同理心對待醫院同仁及病患。（記者劉婉君攝）

鄭名芳將小兒科醫師的觀察力，也運用在醫院治理上，同理心對待醫院同仁及病患。（記者劉婉君攝）

