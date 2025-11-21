健康網》男性排尿困難別忍！2族群當心攝護腺癌找上門

泌尿科醫師曲元正提醒，男性出現頻尿、急尿或夜尿常被視為水喝太多或腎臟不好，其實這些症狀往往與攝護腺肥大密切相關；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，許多男性可能會開始出現排尿困難、頻尿或夜尿等問題，但往往被當作年紀大的自然現象而被忽視，背後卻可能潛藏攝護腺肥大，甚至攝護腺癌的風險。泌尿科醫師曲元正提醒，攝護腺癌為台灣男性發生率第3位、死亡率第6位的癌症，建議50歲以上男性每1-2年應進行檢測，有攝護腺癌家族史者，更應於45歲就開始做定期檢測，有助防患未然。

曲元正接受《美醫誌》採訪指出，攝護腺位於膀胱下方、包覆尿道，是男性泌尿系統中相當重要的腺體。當年齡增長，體內男性荷爾蒙逐漸變化，就可能刺激攝護腺組織增生，導致攝護腺肥大。而許多人常將頻尿、急尿或夜尿視為水喝太多或腎臟不好，其實這些症狀往往與攝護腺肥大密切相關。

據衛福部國健署的統計資料，50歲以上男性約有一半出現不同程度的下泌尿道症狀，其中攝護腺肥大是最常見的主因之一。若排尿困難持續惡化，可能導致膀胱結石或尿液逆流損傷腎臟。曲元正提醒，若有頻尿、解不乾淨或夜尿過多的情況，千萬不要自行先買成藥緩解，或使用來路不明的偏方，以免延誤就醫。

曲元正並說明，多數攝護腺肥大患者初期以藥物治療即可改善症狀，若藥物療效不佳或吃藥會產生副作用，便須考慮手術治療。目前手術方式包括：傳統電刀刮除、雷射手術、水蒸氣消融、攝護腺拉提等，其中傳統電刀刮除、雷射手術術後可能出現「逆行性射精」等副作用，原則上這是暫時性狀況，建議觀察一段時間，若持續未痊癒應就醫檢查。

另，曲元正也進一步提及，攝護腺肥大與攝護腺癌是可以同時存在的，據衛福部國健署統計，攝護腺癌為台灣男性發生率第3位、死亡率第6位的癌症，其嚴重程度不容忽視。建議50歲以上男性每1-2年應檢測一次攝護腺癌抗原PSA，有攝護腺癌家族史者，則應於45歲就開始做定期檢測。

此外，曲元正提醒，攝護腺疾病早期治療效果佳，越早介入越能避免併發症。日常生活中也可透過健康的生活習慣來預防攝護腺癌，除了保持正常體重外，飲食習慣也非常重要，應避免常吃高油、高鹽、高熱量的食物，多攝取如南瓜籽油、茄紅素、十字花科類的蔬菜，幫助保養攝護腺。

