健康網》38歲多囊患者 中醫調理自然懷孕報喜

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師陳家駒在臉書粉專「陳家駒中醫師．門診不能說的事」用一個案例作說明：居住在美國的林小姐，備孕很長一段時間、也做過IUI+IVF兩次，但都未果。她回想當時進試管療程時，是處在「季經狀態」，也就是月經2-3個月才來一次的情況，取卵後培養的成績都很不理想。取卵36顆，受精29顆，但最終養到D5、PGS過關只剩下兩顆胚胎。

​陳家駒表示，這是多囊患者常見的情況，取卵很多，但最後能用的胚胎不一定會符合預期。培養率除了年齡以外，往往也會跟當時取卵時「卵巢內的狀態環境」有關。以她當時進試管療程的情況來說，不只是季經、體重也有過高的情況（86公斤）。整體來說，就是處在「多囊問題比較嚴重的狀態」。在這個狀態下想要好孕，必定有重重困難。

​陳家駒表示，後續經過我們的治療調理、加上她很認真進行飲食控制與運動增加，體重下降到73公斤，月經週期也明顯規律許多、開始有準時穩定的排卵。這時候多囊問題其實就算是明顯改善了，沒過多久好孕便順利報到。

​​陳家駒表示，多囊患者試管前，其實還可以準備的更好！多囊性卵巢患者在備孕的時候可能會遇到不少問題。嚴重的情況來說，連在進行試管療程時，受精培養的過程都可能碰到不少困難。​最常見的情況是「取卵數量很多」，但是培養出來、成功養到健康囊胚的數量比例卻不如預期。一部分當然可能跟其他人一樣會受到「年齡上的困擾」，另一部分則來自於多囊性卵巢的特性－卵巢內狀態不穩定。

​陳家駒表示，多囊性卵巢患者顧名思義，卵巢中容易產生出大小不一、數量眾多的不成熟卵泡。最輕微的多囊情況，可能還能有正常排卵功能、也不會影響受孕情況。

​比較嚴重的「卵巢多囊化」、「卵巢高雄性激素產生」，就可能會導致卵巢內卵泡在發育成熟的過程中，會彼此干擾，受到「高雄性激素環境」與「胰島素阻抗現象」影響。最糟糕的狀況下，卵泡可能很難正常成熟、甚至對於排卵藥物反應不佳。好一點的情況，或許卵泡依然能成功發育成熟、取得卵子，但是卵子本身的狀況不佳，以至於受精培養的結果不理想。

​另外如果是月經週期非常紊亂的狀態下（好幾個月、甚至整年都沒有月經），子宮內環境、內膜健康度，可能都不如正常規律週期下的狀態，因此植入環節的成功率也會受到影響。

​這些狀況結論下來：「在進入試管療程前、讓排卵週期盡可能的穩定規律」，其實對於試管結果會有不錯的加分效果。而患者在這部分的試管前調理過程中，其實也是可以自然備孕的、完全不受影響。

