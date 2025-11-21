自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

8旬嬤吃7藥仍血壓失控 導管腎臟交感神經阻斷治療大幅改善

2025/11/21 15:25

苗栗市大千醫院心臟內科醫師羅健賢指出，導管腎臟交感神經阻斷術過程安全且時間短，病人恢復快、併發症少。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣85歲的李姓老婦人本身有高血壓、糖尿病、高血脂及第三期慢性腎臟疾病，因出現間歇性胸悶及血壓高的問題而就醫。雖然吃7種藥物治療，但血壓仍然不穩定，因此至苗栗市私立大千醫院接受導管腎臟交感神經阻斷術治療，術後血壓逐漸穩定且用藥減少，大幅改善病人狀況；大千醫院指出，此為苗栗縣首例使用導管腎臟交感神經阻斷術治療的成功案例。

大千醫院心臟內科醫師羅健賢表示，病人在接受1個月的藥物治療後，血壓仍然難以控制，加上已使用多達7種的降血壓藥，狀況還是不甚理想，因此建議其接受導管腎臟交感神經阻斷術治療。病人術後隔天即出院，門診追蹤血壓狀況逐漸穩定並逐步減少藥物，術後兩個月只剩3種降血壓藥物，且服藥次數也減少為每日一次。三個月後以24小時血壓測量檢查，確認血壓呈現穩定。

羅健賢指出，導管腎臟交感神經阻斷術是一種用於治療高血壓的導管介入技術，僅需從手或腳打針將導管放入血管，再給予低電量射頻，就能降低兩側腎交感神經活性，促使病人的收縮壓下降10-40mmHg，並達到長期穩定控制血壓的目的。治療過程安全且時間短（約1小時），加上不需全身麻醉，因此術後恢復快、併發症少、隔天即可出院。

羅健賢表示，此項技術適用於大部分高血壓病人，尤其是用藥服從性低或不想吃藥、服藥有副作用、已併發器官受損、難治型高血壓、及經藥物治療後血壓仍不可控等類型的病人。

85歲病人血壓不穩定，以導管腎臟交感神經阻斷術，降低腎交感神經活性（ 紅圈處）後，大幅改善狀況。（大千醫院提供）

