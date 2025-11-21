自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台南首家！衛福部新營醫院居家睡眠檢測系統 顧睡眠防猝死

2025/11/21 14:57

衛福部新營醫院成為台南市第一家引進居家睡眠檢測設備的醫療院所。（衛福部新營醫院提供）

衛福部新營醫院成為台南市第一家引進居家睡眠檢測設備的醫療院所。（衛福部新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕衛福部新營醫院為守護民眾的睡眠健康，成為台南市第一家引進大立雲康居家睡眠檢測設備的醫療院所，象徵台南地區睡眠醫學照護邁入智慧醫療邁向居家化新里程，讓民眾在家中即可完成精準的睡眠監測，助好眠，預防心律不整、心血管疾病猝死的風險。

此檢測系統運用先進的非導聯感測技術，檢測項目包括睡眠呼吸中止、夜間血氧變化、心率與睡眠品質等多項重要指標。具備無導線、免貼片、不干擾睡眠、雲端分析即時生成報告等特點，民眾無需入住睡眠中心，即可於居家環境完成高品質檢測。

新營醫院說，中重度的睡眠呼吸中止症患者若未治療，可能增加心血管疾病如高血壓、心律不整或中風、猝死的風險增加 。

院長莊毓民指出，新營醫院率先導入居家睡眠檢測，不僅提升診斷精準度，更能早期發現心律異常與高風險族群，降低猝死風險。

新營醫院胸腔內科醫師汪政德表示，許多患者並未意識到自己有睡眠呼吸中止症。透過這項居家檢測，民眾能更方便掌握睡眠狀況，及早與醫療團隊合作，守護心肺健康。

莊毓民說，良好的睡眠是健康的起點，新營醫院將持續導入AI智慧監測與遠距醫療技術，讓民眾不僅能睡得安心，更能睡得安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中