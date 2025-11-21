自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》小雪來了！ 迎冬關鍵期「吃1物」護心又顧眼

2025/11/21 17:07

上祐中醫診所院長黃上邦表示，小雪時節氣溫降，心血管負擔重，推薦攝取富含維生素A、Omega-3等營養素的秋刀魚，護心又顧眼；示意圖。（圖取自photoAC）

上祐中醫診所院長黃上邦表示，小雪時節氣溫降，心血管負擔重，推薦攝取富含維生素A、Omega-3等營養素的秋刀魚，護心又顧眼；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕明（22）日將迎來24節氣中的第20個節氣「小雪」，也表示季節正式邁入冬季。上祐中醫診所院長黃上邦表示，小雪時節氣溫驟降，心血管負擔加重，應注意保暖與心臟保護。運動可促進血循，但應避免過度勞累，以免傷及陽氣。飲食部分除可適量食用人參、枸杞、紅棗、桂圓等溫補食材，增強禦寒力外，尤其推薦攝取富含蛋白質、鈣、多種維生素及Omega-3的秋刀魚，有助降低心血管疾病風險又護眼。

養生3重點促循環增免疫

黃上邦於臉書粉專「上祐中醫診所Best-blessing」發文指出，依中醫觀點，小雪時節養生重點包括以下3項：

溫陽散寒：小雪時節氣溫驟降，人體抵抗力減弱，容易受到寒氣侵襲，除了適時增添衣物，也可透過曬太陽、足浴等方式補充陽氣、促進血液循環。提醒高血壓、心臟病患者可先諮詢專業醫師後再進行泡腳，並根據個人身體健康情況調整和選擇。

冬藏養元：人類養生之道應順應「春生，夏長，秋收，冬藏」之自然規律。透過規律作息、適當食補、適度運動及收斂心性，不僅能保存體內陽氣，增強抵抗力，也能為來年活力及健康奠定良好基礎。

調暢情志：小雪時節陽氣內藏，易致情緒低落。建議晨間做太極、瑜珈等舒緩運動，聆聽輕快音樂並養成良好生活習慣，以調節情緒、維持身心健康。

飲食養生部分，黃上邦提及，秋冬是心血管疾病好發的季節，秋刀魚富含蛋白質、鈣、多種維生素，以及Omega-3不飽和脂肪酸，日常攝取有助於降低心血管疾病的發生；另，其中所含維生素A，也是保護眼睛的重要元素，同樣特別適合秋冬食用。

清心安神茶助舒緩壓力

此外，黃上邦也推薦1款養生茶飲—清心安神茶，準備藥材為薰衣草：0.5g、薄荷1.8g、甘草0.2g、茯苓1g、白鶴靈芝草1g、五味子1g，以500ml的熱水沖泡飲用，有助於舒緩壓力、寧心安神。

至於養生按摩穴位，黃上邦建議，可按摩命門穴（腰部正中線上、腎俞穴（腰部第2腰棘突下）、血海穴（膝部內側上方約3指處）等3個穴位，有助溫腎補陽、緩解疲勞、活血化瘀。

